Fas Açıklarında Mahsur Kalan Türk Kaptan ve Mürettebat Yardım Bekliyor

Yabancı bayraklı "Sea Seal" isimli gemi, yaklaşık 1 aydır Fas açıklarında arızalı şekilde sürükleniyor. Gemide bulunan Türk kaptan Ayhan Can ile 2 Türk mürettebat, kurtarılmayı bekliyor.

Sinop'un Türkeli ilçesi nüfusuna kayıtlı 45 yaşındaki kaptan Ayhan Can, yaklaşık 30 yıllık denizcilik kariyerinde ilk kez böyle bir durum yaşadığını belirterek, geminin bilinmeyen bir nedenle arızalandığını, haftalardır açık denizde mahsur kaldıklarını ve kendilerine yardım ulaşmadığını söyledi. Can, "Sürüklenmeye devam ediyoruz. Bize ulaşacak yardım elini bekliyoruz" dedi.

"Orada 3 Türk vatandaşı şu anda ölüme gidiyor"

Sinop'un Türkeli ilçesinde yaşayan kaptanın ağabeyi Aydın Can, kardeşinin durumunu endişe içinde anlatarak, "Adamlar korkudan ne yapacaklarını bilmiyor. Psikolojik olarak bitmişler. Hava şartlarının yarın bozulması bekleniyor. Dumanda, siste, yağmurda onları nasıl bulacağız? 'Ölüyoruz' diye feryat ediyorlar. Sesimizi kimse duymuyor. Adamlar öldükten sonra mı ulaşacağız? Orada 3 Türk vatandaşı şu anda ölüme gidiyor" ifadelerini kullandı.

Gemideki diğer iki Türk vatandaşının da durumunun kritik olduğu belirtilirken, aileler acilen harekete geçilmesini istiyor. - SİNOP