Fatih Altaylı'nın YouTube kanalı hakkında İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişimin engellenmesi ve içeriklerin yayından çıkarılması kararı verildi.
İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından Fatih Altaylı'nın YouTube kanalına erişim engeli getirilmesine ve içeriklerin yayından çıkarılmasına karar verildi. Kararın Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı'na ayrıca Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne de gönderilmesine de hükmedildi. - İSTANBUL
