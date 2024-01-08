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Fatih Camii'nde bıçaklı saldırı: İmam ve bir vatandaşın hayati tehlikesi sürüyor - Son Dakika
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Fatih Camii'nde bıçaklı saldırı: İmam ve bir vatandaşın hayati tehlikesi sürüyor

Fatih Camii'nde meydana gelen olayda, bir kişi cami içerisinde slogan atarak huzursuzluk çıkarmış ve kendisini uyaran imam ile bir vatandaşı bıçaklamıştır. İmam ve vatandaşın hayati tehlikesi devam etmektedir. Zanlı gözaltına alınmıştır.

Fatih Camii\'nde bıçaklı saldırı: İmam ve bir vatandaşın hayati tehlikesi sürüyor
08.01.2024 - 22:53,
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Fatih Camii'nde bıçaklı saldırı: İmam ve bir vatandaşın hayati tehlikesi sürüyor

İSTANBUL - Fatih Camii'nde huzursuzluk çıkararak slogan atan ve kendisini uyaran imam ile bir vatandaşı bıçaklayan zanlı, yakalanarak gözaltına alındı. Yaralanan Fatih Camii imamı ve 1 vatandaşın hayati tehlikesi sürerken, olaya ilişkin İstanbul Valiliği yazılı açıklama yaptı.

Olay, saat 19.15 sıralarında Fatih Camii'nde meydana geldi. İddiaya göre Ö.S. isimli şahıs, Fatih Camii içerisine girerek slogan attı. Cami içerisinde huzursuzluk çıkaran şahıs, kendisini uyarmak için gelen Fatih Camii imamı Galip Usta ve Bilal Erdem'i bıçakla saldırarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Galip Usta ve Bilal Erdem yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan 2 yaralının da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İstanbul Valiliği'nden olayla ilgili yapılan açıklamada, "8 Ocak günü saat 19.15 sıralarında Ö.S. isimli şahıs, Fatih Camii içerisinde slogan atarak, cami içerisinde huzursuzluk çıkarmıştır. Fatih Camii imamı Galip Usta da şahsı uyararak dışarı çıkmasını istemiş, Ö.S. isimli şahıs bu sırada Galip Usta ve Bilal Erdem'i bıçakla yaralamıştır. Şahıs, olayın ardından güvenlik görevlilerince yakalanarak gözaltına alınırken, Galip Usta ve Bilal Erdem kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınmıştır. İki yaralının hayati tehlikesi bulunmaktadır" denildi.

Kaynak: İHA
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Cami, Saldırı, Güvenlik, İstanbul, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fatih Camii'nde bıçaklı saldırı: İmam ve bir vatandaşın hayati tehlikesi sürüyor - Son Dakika


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