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Fatih'te 65 yaşındaki Celal Han'ın öldürülmesi davasında karar çıktı - Son Dakika
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Fatih'te 65 yaşındaki Celal Han'ın öldürülmesi davasında karar çıktı

Fatih'te 65 yaşındaki Celal Han'ın, 79 yaşındaki Sitrak Kaplan tarafından kömürlükte öldürülerek cesedinin 4 parçaya ayrılmış şekilde bulunması iddiasına ilişkin davada sanık Kaplan 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Fatih\'te 65 yaşındaki Celal Han\'ın öldürülmesi davasında karar çıktı
12.12.2023 - 16:02,
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Fatih'te arkadaşını öldürüp cesedini parçaladığı iddiasıyla yargılanan 79 yaşındaki sanığa müebbet hapis cezası

İSTANBUL - Fatih'te 65 yaşındaki Celal Han'ın, 79 yaşındaki Sitrak Kaplan tarafından kömürlükte öldürülerek cesedinin 4 parçaya ayrılmış şekilde bulunması iddiasına ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme, sanık Kaplan'ı 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Fatih'de 25 Ekim 2022'de 65 yaşındaki Celal Han'ın, 79 yaşındaki Sitrak Kaplan tarafından kömürlükte öldürülerek cesedinin 4 parçaya ayrılmış şekilde bulunması iddiasına ilişkin dava karara bağlandı. İstanbul 36.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Sitrak Kaplan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlandı. Mahkemede müşteki Canan Han Arslan ile taraf avukatları hazır bulundu.

"Bodruma 4 tane polisle birlikte inip ceset aradık ama bulamadık"

Duruşmada tanıklık yapan İbrahim Kaya, "Sanık Sitrak Kaplan benim kayınpederim olur. Ben 30 Ekim Cumartesi günü kayınpederime gelmiştim, merdivenlerde polislerle karşılaştım. Polisler bana kim olduğumu sordular, ben de kayınpederim Sitrak Kaplan'a gittiğimi söyledim. Bana 'o zaman bizimle gel' dediler. Bodruma 4 tane polisle birlikte inip ceset aradık ama bulamadık" şeklinde konuştu.

"Hiç halim yoktur"

Duruşmada son savunmasını yaparak son sözünü söyleyen sanık Kaplan, "Önceki savunmalarımı tekrar ederim. Hiç halim yoktur, ne yapacağımı bilmiyorum. Beraatımı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Sitrak Kaplan'ı 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına hükmetti. Heyet ayrıca, sanığın 'kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık' suçunun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatına karar verdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, müştekilerden Cevat H.'nin 26 Ekim 2022'de Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğüne babası Celal H. hakkında kayıp başvurusunda bulunduğu, yapılan incelemeler sonrası Celal H.'nin en son şüpheli Sitrak K. ile Kocamustafapaşa'da bir adreste buluştuğunun belirlendiği aktarıldı.

Hazırlanan iddianamede, araştırmalar sürerken sanık K.'nin kızının polisi arayarak babasının telaşlı bir şekilde evden ayrıldığını bildirdiği, bunun üzerine ekiplerin Sitrak K.'nin evinde 31 Ekim 2022'de arama yapıldığı, daha sonra ise ölen Celal H.'nin cesedinin parçalara ayrılmış vaziyette olarak şüpheliye ait evin bodrum katının yalnızca şüpheli Sitrak K. tarafından kullanılan kömürlük alanında tespit edildiği kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede şüpheli Sitrak K.'nin 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' ve 'kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Kaynak: İHA
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İstanbul, Fatih, Mahkeme, Ceza, Adliye, Cinayet, Suç, Hukuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te 65 yaşındaki Celal Han'ın öldürülmesi davasında karar çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih'te 65 yaşındaki Celal Han'ın öldürülmesi davasında karar çıktı - Son Dakika
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