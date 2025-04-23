Fatih'te Deprem Sonrası Tarihi Sur Duvarından Dev Kütle Düştü

Fatih'te deprem esnasında tarihi sur duvarından dev kütle düştü: Faciadan dönüldü

İSTANBUL - İstanbul'da meydana gelen 6.2 şiddetindeki depremin ardından Fatih'te bulunan tarihi sur duvarında hasar oluştu. Sur duvarından dev kütle yere düşerken, olay anında bölgede kimsenin olası bir faciayı önledi.

İstanbul'da meydana gelen 6.2 şiddetindeki depremin ardından Topkapı Ulubatlı Metro İstasyonu'na yakın noktasındaki sur duvarında hasar oluştu. Tarihi sur duvarından kopan dev kütle, çevresindeki tel örgüye çarptı. Tel örgüde de hasar meydana gelirken, olay anında bölgede kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. İhbar üzerine olay yerine belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Yetkililer, sur duvarında yaşanabilecek olası risklere karşı vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.