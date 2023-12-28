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Fatih'te eski eşini vuran tekerlekli sandalyeli adam yakalandı - Son Dakika
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Fatih'te eski eşini vuran tekerlekli sandalyeli adam yakalandı

Fatih'te eski eşini vurduktan sonra kaçan tekerlekli sandalyeli Mehmet Gülerli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Gülerli'nin olay yerinden tekerlekli sandalye ile kaçtığı anlar bir cep telefonu kamerasına yansımıştı. Gözaltına alınan Gülerli, adliyeye sevk edildi.

Fatih\'te eski eşini vuran tekerlekli sandalyeli adam yakalandı
28.12.2023 - 13:04,
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Fatih'te eski eşini vurduktan sonra kaçan tekerlekli sandalyeli Mehmet Gülerli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Dün saat 14.00 sıralarında Fatih Ayvansaray Mahallesi'nde meydana gelen olayda İddiaya göre, ara ara rahatsız ettiği ve uzun süre önce boşandığı eski eşi Halide Birtaş ile sokakta karşı karşıya gelen Mehmet Ali Gülerli çıkan tartışmada silahına sarılarak ateş açmış, kurşunların hedefi olan Birtaş karın ve kasık bölgesinden ağır yaralanmıştı. Tekerlekli sandalyeli Mehmet Ali Gülerli ardından olay yerinden kaçarak uzaklaşmış, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan Halide Birtaş ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Eşini vurduktan sonra kaçan Mehmet Gülerli'nin tekerlekli sandalye ile kaçtığı anlar bir cep telefonu kamerasına yansımıştı.

Yürüme engelli adam yakalandı

Olaydan sonra tekerlekli sandalye ile kaçan şüpheli Mehmet Ali Gülerli, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesi tamamlanan Gülerli, adliyeye sevk edildi. Öte yandan Halide Birtaş'ın gelininin sinir krizi geçirdiği anlar ile cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Olayla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Fatih'te eski eşini vuran tekerlekli sandalyeli adam yakalandı - Son Dakika


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