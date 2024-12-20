Fatih'te Korsan Otoparkçı Suçüstü Yakalandı

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Fatih'te 150 lira otopark ücreti isteyen değnekçi suçüstü yakalandı

İSTANBUL - Fatih'te, 150 lira ücret isteyerek korsan otoparkçılık yapan şüpheli, sivil polise suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, korsan otoparkçılık yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Fatih Molla Hüsrev Mahallesi'ndeki bir caddede bulunan park alanlarına araçlarını park eden sürücülerden para istendiği belirlendi. Direksiyona geçen polis, aracı park etmek istedi. Aracın yayına yaklaşan M.Ç. isimli şüpheli, otopark ücreti olarak 150 lira istedi. Ardından araçtan inen polis, şüpheliyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında "karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek"ten adli işlem başlatıldığı öğrenildi.