Fatih'te öğretmenin silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili detaylar ortaya çıktı

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Fatih'te öğretmenin silahlı saldırıya uğrayarak öldürülmesine ilişkin olayın detayları ortaya çıkmaya başladı. Saldırganın olay yerinden taksici ağabeyi tarafından kaçırıldığı öğrenilirken, cinayetin geçtiğimiz yıl şüphelilerin babalarının öldürülmesi nedeniyle işlenmiş olabileceği taraflar arasında kan davası olduğu iddia edildi.

Fatih Topkapı Mahallesi'nde saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda 72 ABU 931 plaka aracıyla seyir halinde olan Abdulbaki Durmaz (44) isimli Türkçe öğretmenine aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırı düzenlendi. Durmaz'ın aracına doğru defalarca ateş edildi. Bir süre yaya olarak kaçan şüpheli, daha sonra taksiye binerek olay yerinden uzaklaştı. Vücuduna çok sayıda mermi isabet etmesi sonucu ağır şekilde yaralanan Durmaz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken, dehşet anları ise kameraya yanmıştı.

Dehşete düşüren saldırının detayları ortaya çıktı

Cinayetin ardından olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri çalışmalarını derinleştirdi. Şüphelinin bindiği ticari taksi şoförünün Fesih G. (24) olduğu tespit edildi. Taksi sürücüsü Fesih G., telefonda yapılan görüşmede şüpheliyi olay yerinden aldıktan sonra yine olay yerine yakın bir yerde bıraktığını iddia etti. Ardından polis ekipleri taksi sürücüsü Fesih G.'ye yeniden ulaşmaya çalıştı. Ancak Fesih G.'nin telefonunu kapattığı belirlendi. Fesih G.'nin taksiyi Bağcılar'da diğer şoföre bıraktığı belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerde 8 adet kovan ile öldürülen şahsın aracında ise ruhsatsız tabanca bulundu.

Taksi sürücüsünün kardeşini kaçırdığı ortaya çıktı

Çalışmaların devamında kamera kayıtları detaylı bir şekilde incelendi. Şüphelinin, ticari taksi şoförü Fesih G.'nin kardeşi Adem G. (28) olduğu tespit edildi. Taraflar arasında kan davasının bulunduğu ve şüphelilerin babaları olan Abdurrahman G.'nin (57) 2023 yılında Batman'da husumetlileri tarafından öldürüldüğü ve öğretmenin kan davası kaynaklı öldürülmüş olabileceği öğrenildi. 1'er suç kaydı olduğu belirlenen firarilerin yakalanmasına yönelik ise çalışmaların sürdüğü kaydedildi. - İSTANBUL