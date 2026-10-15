Fatih'te sağanakta akıma kapılan 14 yaşındaki çocuk öldü, hafız olduğu öğrenildi - Son Dakika
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Fatih'te sağanakta akıma kapılan 14 yaşındaki çocuk öldü, hafız olduğu öğrenildi

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Fatih\'te sağanakta akıma kapılan 14 yaşındaki çocuk öldü, hafız olduğu öğrenildi
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Fatih Çukurbostan'da dün sağanak sırasında elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki çocuk hastanede hayatını kaybetti. Çocuğun hafız olduğu, ayakkabılarını ıslanmasın diye çıkarıp yalın ayak yürüdüğü, babasını 6 ay önce kaybettiği ve cenazesinin Düzce'de defnedileceği belirtildi.

İstanbul'un Fatih ilçesinde Çukurbostan'da, dün yaşanan sağanakta elektrik akımına kapılarak ölen 14 yaşındaki Mahmut Işıldak'ın hafız olduğu, babasını ise 6 ay önce hayatını kaybettiği öğrenildi. Işıldak'ın ayakkabılarının ıslanmaması için çıkararak yalın ayak yürüdüğü söylenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Fatih ilçesi Çukurbostan Parkı yakınındaki bir otoparkın önünde yaşandı. Mahmut Işıldak (14), sağanak sırasında ıslanmaması için ayakkabılarını çıkararak yürürken yerden geçen kablolara basarak elektrik akımına kapılmış ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Hafız olduğu öğrenildi

Işıldak'ın 5 kardeşi olduğu babasının ise 6 ay önce hayatını kaybeden din hocası olduğu öğrenildi. Hafız olan Işıldak'ın cenazesinin Düzce'de defnedileceği yakınları tarafından söylenildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Fatih'te sağanakta akıma kapılan 14 yaşındaki çocuk öldü, hafız olduğu öğrenildi - Son Dakika
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