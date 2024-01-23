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Fatih'te şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinden uyuşturucu madde çıktı - Son Dakika
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Fatih'te şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinden uyuşturucu madde çıktı

Fatih'te polis tarafından şüphe üzerine durdurulan bir kişinin üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahsın evinde yapılan aramalarda ise daha fazla uyuşturucu madde ve diğer suç unsurları bulundu. Gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edilmek üzere emniyete götürüldü.

23.01.2024 - 17:39,
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Fatih'te şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinden uyuşturucu madde çıktı

İSTANBUL - Fatih'te polis tarafından şüphe üzerine durdurulan bir kişinin üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli ise emniyete götürüldü.

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Fatih Sümbül Efendi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Teğmen Mescit Şengün Sokak üzerinde elinde bir poşetle şüpheli hareketler sergileyen Yusuf S., Fatih Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı Narkotim ekipleri tarafından durduruldu. Ekipler tarafından Yusuf S., üzerinde yapılan aramalarda, 200 gram marihuana, 200 gram metamfetamin, 17 gram kokain, 154 adet uyuşturucu hap, 7 bin lira para bulurken, şahsın evinde yapılan aramalarda 530 gram marihuana, 1 kilo 485 gram marihuana, 245 gram metamfetamin, 230 gram kokain, 30 bin 434 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi. Çeşitli suçlardan kaydı olduğu öğrenilen Yusuf S., ifadesinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Fatih\'te şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinden uyuşturucu madde çıktı
Kaynak: İHA
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Fatih, Güvenlik, Adliye, Uyuşturucu, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fatih'te şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinden uyuşturucu madde çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih'te şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinden uyuşturucu madde çıktı - Son Dakika
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