Fatih'te Sürücü ile Motorcu Arasında Tartışma - Son Dakika
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Fatih'te Sürücü ile Motorcu Arasında Tartışma

Fatih Edirnekapı'da bir kadın motorcu, sinyal vermeden önüne kırdığını iddia ettiği bir sürücü ile yolun ortasında tartıştı. Tartışma sırasında sürücü, kadına tehditler savurdu ve ehliyetini iptal ettirmekle tehdit etti. Olay kameralara yansıdı.

12.02.2024 09:57  Güncelleme: 09:59
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Fatih'te bir kadın motorcu sinyal vermeden önüne kırdığını iddia ettiği bir sürücü ile yolun ortasında tartışma yaşadı. Adam kendisine tepki gösteren kadına, "Bak senin kemiklerini kırar eline veririm" diye bağırdı.

Fatih Edirnekapı'da önceki gün gerçekleşen olayda, bir motorcu trafikte bir aracın sinyal vermeden önüne kırdığını iddia etti. Adam ise arabadan inip kadınla tartışmaya başladı. Kavgada adamın, "ben aynayı kullanıyorum" demesi üzerine kadın "neden sağa kırıyorsun o zaman?" diye sordu. Bunun üzerine sinirlenen adam, "Bak senin kemiklerini kırar eline veririm" dedi. Kadının "sağa kırdın, zor kaçtım senden" dediği adam, kadının ehliyetini iptal ettirmekle tehdit etti. Yaşananlar kameralara yansıdı. - İSTANBUL

Fatih\'te Sürücü ile Motorcu Arasında Tartışma
Kaynak: İHA

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Edirnekapı, Şiddet, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fatih'te Sürücü ile Motorcu Arasında Tartışma - Son Dakika


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