Fatih'te Terlik Deposunda Yangın - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Fatih'te Terlik Deposunda Yangın

Fatih\'te Terlik Deposunda Yangın

Fatih'teki 4 katlı iş hanında terlik deposunda çıkan yangın itfaiye tarafından kontrol altına alındı.

11.12.2024 10:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih'te 4 katlı iş hanının 2. katındaki terlik deposunda çıkan yangının büyümesinin ardından binadan alevler yükseldi. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu kısa sürede kontrol altına alındı. İstanbul Valisi Davut Gül olay yerinde incelemelerde bulunurken, yangını söndürme çalışmaları ise havadan görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre Fatih Mimar Hayrettin Mahallesi Doğramacı Sokak üzerinde 4 katlı bir iş hanının 2. katındaki terlik deposunda saat 08.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, gökyüzü adeta kara bulutlarla kaplandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, tramvay seferleri de durduruldu. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevleri söndürmek için yoğun bir çalışma başlattı. Binada kimyasal madde bulunması üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri de patlamaya karşı önlem aldı.

Vali Gül olay yerinde inceleme yaptı

İstanbul Valisi Davut Gül ise olay yerine gelerek söndürme çalışmalarıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Yangın yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınarak soğutma çalışmasına geçildi. İşhanında büyük çapta hasar meydana geldiği öğrenildi. Yangın sebebiyle kapatılan T1 Bağcılar Kabataş - Eminönü hattındaki Çemberlitaş durağındaki seferler ise normale döndü. Öte yandan dumanların yükseldiği binalardaki yangını söndürme çalışmaları havadan görüntülendi

Şahin Alan, "Sabahleyin geldim çatıdan dumanlar çıkıyordu. Terlik deposuydu. İtfaiye geldi. Ben tam karşısında çalışıyorum. Alevli yandı" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Acil Durum, Davut Gül, istanbul, İtfaiye, 3-sayfa, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fatih'te Terlik Deposunda Yangın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:40 Muhaliflerin kontrolüne geçen Deyrizor’un önemi Muhaliflerin kontrolüne geçen Deyrizor'un önemi
10:33 Esad’ın devrilmesinin ardından Rusya, Suriye’den çekiliyor Esad'ın devrilmesinin ardından Rusya, Suriye'den çekiliyor
10:27 ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye’ye geliyor ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye geliyor
10:08 İran’ın Suriye’de kaybettiği asker sayısı belli oldu İran'ın Suriye'de kaybettiği asker sayısı belli oldu
08:53 Esad kaçarken İsrail’e stratejik noktaların adreslerini vermiş Esad kaçarken İsrail'e stratejik noktaların adreslerini vermiş
15:35 Anastasios Bakasetas, Süper Lig’e geri dönüyor Anastasios Bakasetas, Süper Lig'e geri dönüyor
15:34 Kıvanç Tatlıtuğ ticarete atılıyor İşte yeni mesleği Kıvanç Tatlıtuğ ticarete atılıyor! İşte yeni mesleği
15:12 2 yaşındaki çocuk, bahçede oynadığı sırada leopar saldırısı sonucu hayatını kaybetti 2 yaşındaki çocuk, bahçede oynadığı sırada leopar saldırısı sonucu hayatını kaybetti
15:12 Suriyelilerin ülkelerine dönmelerine sevinmeyen biri var: 2 kişiyle iş yapıyoruz Suriyelilerin ülkelerine dönmelerine sevinmeyen biri var: 2 kişiyle iş yapıyoruz
15:05 Erdoğan’dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak
14:57 Rusya için çalışan iki ajan, polis tarafından yatakta çıplak halde basıldı Rusya için çalışan iki ajan, polis tarafından yatakta çıplak halde basıldı
14:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Esad sonrası dönem için yüreklere su serpen sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad sonrası dönem için yüreklere su serpen sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2024 11:20:26. #1.13#
SON DAKİKA: Fatih'te Terlik Deposunda Yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.