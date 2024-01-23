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Fatih'te Uyuşturucu Operasyonu: Şüphelinin Üzerinde ve Evinde Büyük Miktarda Uyuşturucu Madde Bulundu - Son Dakika
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Fatih'te Uyuşturucu Operasyonu: Şüphelinin Üzerinde ve Evinde Büyük Miktarda Uyuşturucu Madde Bulundu

Fatih'te polis tarafından şüphe üzerine durdurulan bir kişinin üzerinde ve evinde yapılan aramalarda toplamda büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahıs gözaltına alındı ve adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Fatih\'te Uyuşturucu Operasyonu: Şüphelinin Üzerinde ve Evinde Büyük Miktarda Uyuşturucu Madde Bulundu
23.01.2024 - 17:15,  Güncelleme: 17:16
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Fatih'te polis tarafından şüphe üzerine durdurulan bir kişinin üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli ise emniyete götürüldü.

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Fatih Sümbül Efendi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Teğmen Mescit Şengün Sokak üzerinde elinde bir poşetle şüpheli hareketler sergileyen Yusuf S., Fatih Asayiş Büro Amirliğine Bağlı Narkotim ekipleri tarafından durduruldu. Ekipler tarafından Yusuf S., üzerinde yapılan aramalarda, 200 gram marihuana, 200 gram metamfetamin, 17 gram kokain, 154 adet uyuşturucu hap, 7 bin lira para bulurken, şahsın evinde yapılan aramalarda 530 gram marihuana, 1 kilo 485 gram marihuana, 245 gram metamfetamin, 230 gram kokain, 30 bin 434 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi. Çeşitli suçlardan kaydı olduğu öğrenilen Yusuf S., ifadesinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Fatih, Polisiye, Uyuşturucu, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fatih'te Uyuşturucu Operasyonu: Şüphelinin Üzerinde ve Evinde Büyük Miktarda Uyuşturucu Madde Bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih'te Uyuşturucu Operasyonu: Şüphelinin Üzerinde ve Evinde Büyük Miktarda Uyuşturucu Madde Bulundu - Son Dakika
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