FBI, İstihbarat Belgelerinin Sızdırılmasını Soruşturuyor - Son Dakika
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FBI, İstihbarat Belgelerinin Sızdırılmasını Soruşturuyor

FBI, İsrail'in İran'a misillemesine dair sızdırılan ABD istihbarat belgelerini araştırıyor.

22.10.2024 18:34
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Federal Soruşturma Bürosu (FBI), İsrail'in İran'a yönelik misilleme saldırısına ilişkin ABD'ye ait istihbarat belgelerinin sızdırılmasını soruşturduğunu açıkladı.

İsrail'in İran'a misilleme saldırısına ilişkin hazırlıkları içeren ABD istihbarat belgelerinin sızdırılmasıyla ilgili Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) soruşturma başlattı. FBI tarafından yapılan açıklamada, "FBI gizli belgelerin sızdırıldığı iddiasını araştırıyor. Savunma Bakanlığı ve İstihbarat Topluluğu'ndaki ortaklarımızla yakın işbirliği içinde çalışıyoruz" denildi.

ABD Başkanı Joe Biden, dün yaptığı açıklamada, ABD istihbarat belgelerinin sızdırılmasıyla ilgili "endişeli" olduğunu ifade etmişti.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ise dün yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin geçen hafta sosyal medya uygulaması Telegram'da yayınlanan belgelerin nasıl kamuya açık hale getirildiğinden emin olmadığını belirtmişti.

İsrail'in askeri faaliyetlerine ilişkin uydu görüntülerinin analizini içeren söz konusu gizli belgelerin sızdırıldığı mı yoksa bilgisayar korsanları tarafından mı ele geçirildiğini bilinmiyor. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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