Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, soruşturma kapsamında ifade verdi - Son Dakika
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, soruşturma kapsamında ifade verdi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 19 Mayıs'taki Galatasaray ve Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdikten sonra adliyeden ayrıldı. Koç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelerek yaklaşık 1 buçuk saat ifade verdi.

05.07.2024 21:24
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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi

İSTANBUL - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 19 Mayıs'taki Galatasaray ve Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdikten sonra adliyeden ayrıldı.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 19 Mayıs Pazar günü Rams Park Stadyumu'nda oynadığı futbol müsabakası sonrasında yaşanan olaylara ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması devam ediyor. Bu çerçevede Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı. Başkan Koç, Savcılıkta ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Burada Savcılığa yaklaşık 1 buçuk saat ifade veren Koç, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeden ayrıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, soruşturma kapsamında ifade verdi - Son Dakika

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