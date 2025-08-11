Fenomen Deniz Servan Narin Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Fenomen Deniz Servan Narin Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Fenomen Deniz Servan Narin Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
11.08.2025 15:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin, Kocaeli'nde geçirdiği kazada hayatını kaybetti.

Kocaeli'nde seyir halindeki tıra arkadan çarparak hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin'in cenazesi toprağa verilmek üzere Antalya'da getirildi. Oğlunun ölüm haberi ile yıkılan ve ayakta durmakta zorlanan annenin feryatları yürekleri dağladı.

Kocaeli'nde dün meydana gelen trafik kazasında TEM Otoyolu'nda seyir halindeki sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin'in kullandığı motosiklet tıra arkadan çarpmış, ağır yaralanan motosikletli genç, kaldırıldığı Kocaeli Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından Narin'in cenazesi bugün toprağa verilmek üzere uçakla Antalya'ya getirildi. Uncalı Kent Mezarlığı'na getirilen fenomenin cenazesini hayranları ve yakınları yalnız bırakmadı.

"Annem, ben geldim"

Oğlunun genç yaşta geçirdiği trafik kazası sonucu ölümünü haber alarak Antalya'ya gelen annesi Sevda Narin'in ayakta durmakta güçlük çektiği görülürken feryatları yürek dağladı. Defin işlemleri için geldiği Uncalı Kent Mezarılğı'nda oğlunu son kez gören anne "Annem, ben geldim. Yüzü bembeyazdı, melek gibi oğlumun" diyerek gözyaşı döktü. Acılı anneyi ailesi ve yakınları teselli etmeye çalıştı.

"Antalya'dan İstanbul'a taşınmıştı"

Ünlü sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin'in ölümünün şoku içinde olduklarını söyleyen yakını Hakkı Kayımkaya, "Deniz 10 numara bir çocuktu. Çok üzgünüz, şaşkınız. Hep derler ya 'İyiler ölür' diye, hiç kimseye saygısızlığı olmazdı. Çok efendi bir çocuktu, şaşkınız. Antalya'dan İstanbul'a taşınmıştı. Ecel onu oraya çağırmış. Yapacak bir şey yok. Herkesin başı sağ olsun" dedi.

Sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin'in cenazesi ikindi namazında kılınacak cenaze namazının ardından Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verilecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Motosiklet, Kocaeli, antalya, 3-sayfa, Magazin, Medya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fenomen Deniz Servan Narin Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi
Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti
Yolcusunu demir sopa ile kovaladı, polisleri görünce bıçağını boynuna dayadı Yolcusunu demir sopa ile kovaladı, polisleri görünce bıçağını boynuna dayadı
BMGK üyesi 5 ülkeden İsrail’e Gazze uyarısı: Derhal geri çekilin BMGK üyesi 5 ülkeden İsrail'e Gazze uyarısı: Derhal geri çekilin
Berke Özer’e dev talip Berke Özer'e dev talip
İsrail Ordusu Lübnan’ın güneyine saldırdı İsrail Ordusu Lübnan'ın güneyine saldırdı
Caner Erkin’in 1. Lig kariyeri de olaylı başladı İlk maçında kırmızı kart gördü Caner Erkin'in 1. Lig kariyeri de olaylı başladı! İlk maçında kırmızı kart gördü
Çanakkale’de çıkan yangın ormana sıçradı Çanakkale'de çıkan yangın ormana sıçradı
Sane’den büyük tepki: Bu da ne böyle Sane'den büyük tepki: Bu da ne böyle?

15:02
Bahçeli’den dikkat çeken CHP’li başkanlar mesajı: Türkiye davalardan kurtulmalı
Bahçeli'den dikkat çeken CHP'li başkanlar mesajı: Türkiye davalardan kurtulmalı
14:03
Sındırgıda’daki depremde yıkılan binayla ilgili jet soruşturma 2 kişi gözaltında
Sındırgıda'daki depremde yıkılan binayla ilgili jet soruşturma! 2 kişi gözaltında
13:26
Denizli Devlet Hastanesi’nin tavanı çöktü
Denizli Devlet Hastanesi'nin tavanı çöktü
21:13
Göztepe’den sezona sükseli başlangıç
Göztepe'den sezona sükseli başlangıç
21:06
Arda Turan 90’da üzüldü
Arda Turan 90'da üzüldü
20:58
Naci Görür’den 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından ilk yorum
Naci Görür'den 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından ilk yorum
20:27
Osayi Samuel ilk maçında olay yarattı Herkes onu konuşuyor
Osayi Samuel ilk maçında olay yarattı! Herkes onu konuşuyor
20:21
İngiltere’de büyük sürpriz Liverpool’u yenerek şampiyon oldular
İngiltere'de büyük sürpriz! Liverpool'u yenerek şampiyon oldular
19:59
Şanlıurfa’da akrabalar arasında silahlı kavga İki ölü
Şanlıurfa'da akrabalar arasında silahlı kavga! İki ölü
19:24
Liverpool kupayı penaltılarda kaybetti Şampiyon Crystal Palace
Liverpool kupayı penaltılarda kaybetti! Şampiyon Crystal Palace
19:15
Sosyal Medya Fenomeni Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti
Sosyal Medya Fenomeni Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2025 15:35:38. #7.11#
SON DAKİKA: Fenomen Deniz Servan Narin Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.