Fenomen kadın, canlı yayında ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından defalarca bıçaklandı - Son Dakika
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Fenomen kadın, canlı yayında ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından defalarca bıçaklandı

Fenomen kadın, canlı yayında ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından defalarca bıçaklandı
26.05.2025 16:22
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Brezilyalı influencer Luna Abrahao, Instagram'da canlı yayın yaparken erkek arkadaşı Alex Olievira tarafından bıçaklandı. Luna, yayın sırasında 9 kez bıçaklandı ve saldırı anında telefon kamerası açık kaldığı için korkunç görüntüler kaydedildi. Luna'nın durumu ciddi ve Alex Olievira polis tarafından aranıyor. Olay, aile içi şiddet ve cinayete teşebbüs suçlamalarını gündeme getirdi. Luna'nın 255 bin takipçisi var ve güzellik-moda içerikleri paylaşıyor.

Brezilyalı influencer Luna Ambrozevicius Abrahao (22), Instagram'da canlı yayın yaparken erkek arkadaşından ayrılmak istediğini söyledi. Bunun üzerine erkek arkadaşı Alex Olievira kendisini bıçaklayarak ağır yaraladı.

19 Mayıs'ta Sao Paulo'da yaşanan olayda Luna, yayın sırasında 9 kez bıçaklandı. Saldırı anında telefon kamerası açık kaldığı için korkunç görüntüler kaydedildi. Luna'nın kan kaybederken çığlık attığı, ayağının yanında kırık bıçak parçasının durduğu görülüyor.

Genç kadın başından, sırtından, elinden ve ayağından yaralandı. Hastanede acil ameliyat olan Luna hayatta kaldı ama durumu hala ciddi.

Alex Olievira olay yerinden kaçtı ve şu anda polis tarafından aranıyor. Kendisine "aile içi şiddet" ve "cinayete teşebbüs" suçlaması yöneltilecek.

Komşular, çiftin sık sık kavga ettiğini söyledi. 4 yaşında kızı olan Luna'nın 255 bin takipçisi var ve güzellik-moda içerikleri paylaşıyor.

Canlı yayını gören takipçiler hemen polisi arayarak yardım istedi. Şiddet görüntüleri sosyal medyada yayılsa da Instagram tarafından kaldırıldı.

Mart ayında Japonya'da da benzer bir trajedi yaşanmıştı. 22 yaşındaki Airi Sato, 6 bin kişinin izlediği canlı yayında bıçaklanarak öldürülmüştü.

Saldırgan 42 yaşındaki Kenichi Takano, Sato'ya 17 bin dolar borç verdiğini ve geri alamadığını iddia ediyordu. Takano, 2021'den beri Sato'yu takip ediyor, sürekli para istiyordu. Mahkemede hakkını kazanmasına rağmen parasını alamayınca saldırdı.

Fenomen kadın, canlı yayında ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından defalarca bıçaklandı
Fenomen kadın, canlı yayında ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından defalarca bıçaklandı
Fenomen kadın, canlı yayında ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından defalarca bıçaklandı

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Son Dakika 3.Sayfa Fenomen kadın, canlı yayında ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından defalarca bıçaklandı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Yaman Auto:
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