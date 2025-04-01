Ferhat Göçer\'den Volkan Konak\'ın ölümüyle ilgili çarpıcı sözler: Defalarca uyardım

Sanatçı Volkan Konak, bayram programı kapsamında önceki akşam sahne aldığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) İskele kentindeki bir otelde konser sırasında aniden rahatsızlandı. Sahnede kalp masajı yapılan sanatçı, Gazi Mağusa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. 00.17'de hayatını kaybetmiş olarak hastaneye giriş yaptığı belirtilen Konak'a, uzman doktorlardan oluşan bir ekip tarafından 25 dakika süreyle ileri yaşam desteği uygulandı. Ancak tüm müdahalelere rağmen yanıt alınamayınca saat 00.42'de sanatçının hayatını kaybettiği açıklandı.

O GENÇ BÜYÜDÜ DOKTOR OLDU

Volkan Konak'a sahnede ilk müdahaleyi tıp fakültesinde öğrenciyken destek olduğu Dr. Ahmet Görkem Yasak'ın yaptığı ortaya çıktı. Dr. Yasak sosyal medyada, "20 sene önceydi. Kaldığımız öğrenci yurduna gelip 'Gençler bir ihtiyacınız olduğunda beni arayın' diye telefonunu vermiştin. Yardımcı olduğun o genç büyüdü, doktor oldu. Son anlarında seni kurtarmaya çalıştı. 'Mağusa Limanı' türküsünü en güzel sen söylüyordun. Mağusa'da aramızdan ayrılman hiç olmadı. Güle güle kuzeyin oğlu" diye yazdı.

"VOLKAN KONAK'I KAYBETMENİN DERİN ÜZÜNTÜSÜ İÇİNDEYİM"

Volkan Konak'ın ölümü ile ilgili henüz net bir bilgi gelmezken, şarkıcı ve aynı zamanda bir doktor olan Ferhat Göçer, sanatçının ölümüne ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Göçer'in açıklaması şöyle; "Bir arkadaş, bir sanatçı, hekim, MSG (Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği) ve Federasyon başkanı olarak Volkan Konak'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Ama aynı zamanda çok kızgın ve düşünceliyim KKTC polisinin Volkan Konak'ın ölümüyle ilgili acil soruşturma yürütmesi gerektiğini düşünüyorum."

"HÜKÜMET YETKİLİLERİNİ DEFALARCA UYARDIM"

Yıllardır Kıbrıs'ta sahne alan bir sanatçı olarak, özellikle böyle gecelerde, kalabalık organizasyonlarda, mutlaka bir ambulans ve bir kalp krizine profesyonelce müdahale edecek CPR ekibinin olması gerektiği konusunda, gerek otel yetkililerini, gerek hükümet yetkililerini defalarca uyardım.

"YOĞUN BAKIM SERVİSİNE ULAŞMASI 1 SAATİ ALMIŞ"

Volkan Konak'ın sahnede düştüğü andan itibaren, profesyonel ekip tarafından hızlıca CPR uygulanması, hastane yoğun bakım servisine ulaşması 1 saati almış. Değil dakikaların saniyelerin çok kıymetli olduğu böyle durumlarda olabildiğince hızlı şekilde CPR yapılırken hastaneye transferinin gerçekleşmesi gereken bir durumda böylesine bir gecikmenin telafisi mümkün değildir.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan KKTC polisi, Konak'ın sahnede ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Konak'ın kesin ölüm nedeninin yapılacak ileri tetkikle belirleneceği bildirildi.

MEMLEKETİ TRABZON'DA DEFNEDİLECEK

Volkan Konak'ın cenazesi ise bugün Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından memleketi Trabzon Maçka'ya götürülecek. Yarın da aile kabristanında babasının yanına defnedilecek.