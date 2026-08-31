Feribot Kazasında 18 Kayıp, Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Feribot Kazasında 18 Kayıp, Arama Çalışmaları Devam Ediyor

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KKTC'den Mersin'e giden feribotun alabora olması sonucu 18 kişi kayboldu, arama kurtarma sürüyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne'den, Mersin'e hareket eden yolcu feribotunun kazası sonrası kaybolan 18 kişiyi arama kurtarma çalışmalarına gece saatlerinde yapılırken, acılı ailelerin umut dolu bekleyişi Girne'de liman önünde sürdü.

Olay, bugün öğlen saatlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Girne kentinden Türkiye Mersin'e doğru hareket eden yolcu feribotunda yaşanmıştı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı feribot içerisindeki 267 kişiyle birlikte alabora olmuş 8 kişi hayatını kaybetmiş 18 kişi ise kaybolmuştu. Kaybolan yolcuları arama kurtarma çalışmaları gece de devam etti. Girne'de liman önünde ise yolcuların yakınları gece boyunca bekledi.

Mahmut ve Mustafa Demir isimli 2 yakınını beklediğini ifade eden Naif Ezer, "Sadece 1 arkadaşımız çıktı burada kimse yardım etmedi dedi. Yüzebilen yüzdü geldi yüzemeyen mahsur geldi. Burada insanlar perişan halde. Bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Acil Durum, 3. Sayfa, Kıbrıs, Mersin, Ulaşım, Girne, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Feribot Kazasında 18 Kayıp, Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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