Fethiye'de İntihar İddiası Cinayet Olarak Değerlendirildi - Son Dakika
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Fethiye'de İntihar İddiası Cinayet Olarak Değerlendirildi

Fethiye\'de İntihar İddiası Cinayet Olarak Değerlendirildi

Fethiye'de intihar ettiği düşünülen kişinin cinayete kurban gittiği belirlendi, bir kişi tutuklandı.

20.10.2024 22:43
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde intihar ettiği iddia edilen bir kişinin, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Olayla ilgili ölen kişinin arkadaşı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre dün gece, Foça Mahallesi'nde meydana gelen olayda, M.A. isimli kişi, arkadaşı Mutlu Yılmaz'ın evinde tabancayla intihar ettiğine dair ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayın şüpheli olduğu gerekçesiyle derinlemesine bir inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, Mutlu Yılmaz'ın ölümünün cinayet olabileceği değerlendirildi. Bunun üzerine gözaltına alınan M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Fethiye'de İntihar İddiası Cinayet Olarak Değerlendirildi - Son Dakika

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