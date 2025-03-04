Fethiye'de Kayıp Erdoğan Bozkurt'un Cinayeti Aydınlatıldı - Son Dakika
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Fethiye'de Kayıp Erdoğan Bozkurt'un Cinayeti Aydınlatıldı

Fethiye\'de Kayıp Erdoğan Bozkurt\'un Cinayeti Aydınlatıldı

Erdoğan Bozkurt'un cinayeti, gizli tanıkların ifadeleri ve delillerle yeniden açıldı. Şüpheliler yargılanacak.

04.03.2025 16:34
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde 2000'li yılların başında kaybolan ve ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Erdoğan Bozkurt'un cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Uzun yıllar boyunca çözülemeyen ve faili meçhul olarak kalan dosya, yeni deliller ve gizli tanıkların ifadeleri ile yeniden açılarak aydınlatıldı. Erdoğan Bozkurt'un cinayet şüphelisi Zehni Koyuncu'nun keçisini kestiği için öldürüldüğü iddianamede yer aldı.

2008 yılında Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'na isimsiz bir mektupla yapılan ihbarda, Erdoğan Bozkurt'un öldürüldüğü ve cesedinin gömüldüğü bilgisi yer aldı. Ancak o dönem yapılan araştırmalarda somut bir delile ulaşılamadı.

2024 yılında, "adalet111" ve "Kırlangıç" kod adlı gizli tanıkların ifadeleriyle dosya tekrar açıldı. Gizli tanıklar, Erdoğan Bozkurt'un Cemil Koyuncu, Zehni Koyuncu, Şevike Koyuncu ve Nuray Pehlivan tarafından öldürüldüğünü ve cesedinin gömüldüğünü iddia etti. Bunun üzerine savcılık, şüpheliler hakkında yeniden soruşturma başlattı.

Tanıklardan biri, Erdoğan Bozkurt'un Zehni Koyuncu'nun keçisini kesmesi nedeniyle pusu kurularak tüfekle vurulduğunu, ardından Cemil Koyuncu'nun yardımıyla cesedin gömüldüğünü öne sürdü. Ayrıca, olayın ardından Bozkurt'a ait bazı eşyaların yakıldığı ve üzerindeki çantanın imha edildiği iddia edildi.

"Kazı çalışmaları ve Adli Tıp Bulguları"

2024 yılının Aralık ayında, şüphelilerden birisinin yer göstermesiyle Fethiye Ocakköy mevkiinde kazı çalışmaları yapıldı. Kazılarda, insana ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları, bir çift ayakkabı, kemer ve bez parçaları bulundu. Kemikler Adli Tıp Kurumu'na gönderildi ve yapılan incelemelerde, kemiklerin erkek bir bireye ait olduğu ve 2 yıl ya da daha eski bir dönemde ölen bir kişiye ait olabileceği belirlendi. DNA analizleri sonucunda kemiklerin Erdoğan Bozkurt'a ait olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin ifadeleri ve suçlamalar

Gözaltına alınan Cemil Koyuncu, Zehni Koyuncu, Şevike Koyuncu ve Nuray Pehlivan suçlamaları reddetti. Ancak, tanık ifadeleri ve adli tıp bulguları, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek Erdoğan Bozkurt'u öldürdüklerini ortaya koydu.

Savcılık, şüphelilerin planlı bir şekilde pusu kurarak Erdoğan Bozkurt'u öldürdüğünü ve cesedini gömdüğünü belirleyerek, iddianame düzenledi. Şüpheliler, "tasarlayarak adam öldürme" suçundan yargılanmak üzere önümüzdeki günlerde mahkemeye çıkacak. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Fethiye'de Kayıp Erdoğan Bozkurt'un Cinayeti Aydınlatıldı - Son Dakika

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