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FETÖ'den aranan ihraç polis memuru Mersin'de yakalandı

MERSİN - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması üyeliğinden hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan eski polis memuru Mersin'de yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalarda, meslekten ihraç edilen ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan eski polis memuru K.A.'nın Mersin'de olduğu bilgisine ulaşıldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda hükümlü eski polisin adresine operasyon düzenleyen ekipleri, K.A.'yı gözaltına aldı.

FETÖ hükümlüsü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Tarsus Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.