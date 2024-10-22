FETÖ elebaşı Fethullah Gülen\'in evi görüntülendi

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Teröristbaşı Gülen neden öldü? ABD\'deki hastaneden açıklama var

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen'in öldüğünün açıklanmasının ardından elebaşının Pennsylvania'da bulunan çiftliğine gelenlerin sayısı artıyor.

ÇİFTLİĞE GELENLERİN SAYISI ARTTI

Girişinde güvenlik önlemlerinin yoğunlaştırıldığı gözlenen FETÖ elebaşı Gülen'in Saylorsburg'daki çiftliğine, yerel saatle öğle vakitlerinde gelenler arttı.

Çiftliğin girişinde güvenlik taramasından geçen örgüt mensuplarının araçlarının, yerleşkenin bahçesindeki park alanını neredeyse tamamen doldurduğu fark edildi.

KAMUFLAJLI VE SİLAHLI KİŞİ EVİ KONTROL EDİYOR

Öte yandan havadan görüntülenen ve Gülen'in, ölümüne yakın son günlerinde kaçırıldığı belirtilen aynı bölgedeki diğer evinde ise herhangi bir hareket gözlenmedi.

Ancak, söz konusu evin bahçesinde askeri kamuflajlı ve silahlı bir kişinin çevreyi sürekli kontrol etmesi dikkati çekti.