FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in evi görüntülendi - Son Dakika
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FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in evi görüntülendi

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FETÖ mensupları, teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölümü sonrası Pennsylvania'daki çiftlikte toplanıyor. Aynı bölgede elebaşı Gülen'e ait olan bir diğer evde de kamuflajlı ve silahlı bir kişi dikkati çekti.

22.10.2024 07:33
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Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen'in öldüğünün açıklanmasının ardından elebaşının Pennsylvania'da bulunan çiftliğine gelenlerin sayısı artıyor.

ÇİFTLİĞE GELENLERİN SAYISI ARTTI

Girişinde güvenlik önlemlerinin yoğunlaştırıldığı gözlenen FETÖ elebaşı Gülen'in Saylorsburg'daki çiftliğine, yerel saatle öğle vakitlerinde gelenler arttı.

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in evi görüntülendi

Çiftliğin girişinde güvenlik taramasından geçen örgüt mensuplarının araçlarının, yerleşkenin bahçesindeki park alanını neredeyse tamamen doldurduğu fark edildi.

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in evi görüntülendi

KAMUFLAJLI VE SİLAHLI KİŞİ EVİ KONTROL EDİYOR

Öte yandan havadan görüntülenen ve Gülen'in, ölümüne yakın son günlerinde kaçırıldığı belirtilen aynı bölgedeki diğer evinde ise herhangi bir hareket gözlenmedi.

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in evi görüntülendi

Ancak, söz konusu evin bahçesinde askeri kamuflajlı ve silahlı bir kişinin çevreyi sürekli kontrol etmesi dikkati çekti.

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in evi görüntülendi
FETÖ elebaşı Fethullah Gülen\'in evi görüntülendi

Pennsylvania, 3-sayfa, Güncel, Terör, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in evi görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Nurettin DEMİR:
    bırakın bunu dün tapanlar elini eteğini öpenler bu gün sözde tepki gösteriyorlar akıl tutulması 75 11 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    hepsi turkiyeden kacirilan paralarla oluyor bu masraflarin zehir olsun bunlara 61 14 Yanıtla
  • Ahmet Kaan SOYSAL:
    Türk siyasetçiler dün sabahtan beri yasta gizli gizli ağlıyorlarmış 47 7 Yanıtla
  • Serdar Erişen:
    ölüsünü mikim ?? 26 17 Yanıtla
  • Sinan Akdemir:
    Siyasi ayak araştırılsın diye bir önerge vardı Harbi ne oldu ona 34 1 Yanıtla
  • Murat E:
    Ölüsünü mü sevecekler neyi koruyon :) 20 10 Yanıtla
  • Mustafa Kemal Kızıltaş:
    Evet devamı noldu gömdülermi fetöşe yaktılar mı 22 8 Yanıtla
  • Murat ikiz:
    Yapacakları şeyi tahmin etmek zor değil. Kimsenin bilmediği biyere gömerler. Sonra efsaneleştirirler. Mezarın yerini bilene kendini özel hissettirirler. 16 4 Yanıtla
  • ömer faruk ünalan:
    bu kadar lüks yaşam. TC den kaçırdığı paralar. çok büyük hemde. ABD TC yi karıştırma ve parası için kolladı korudu. bizim ülkemizi tek yıkabilcekleri tarikatları çoğaltmak güçlendirmek işi onuda ABD İsrail yapıyor 15 5 Yanıtla
  • Sk 06:
    Eceli ile öldü hesap veremeden boş konuşanlar dünya lideri bir papazı getiremedi 9 7 Yanıtla
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