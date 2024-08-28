FETÖ'nün asker yapılanması operasyonu: 8 şüpheli gözaltına alındı

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün asker yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen şüphelileri yakalamaya yönelik İzmir merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgütün askeri gizli yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen, ifadelerde adı geçen ve ankesör/kontörlü telefonlarla örgüt mensuplarıyla iletişim kurdukları tespit edilen 8 şüphelinin kimlikleri belirlendi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik İzmir merkezli olmak üzere İstanbul, Hatay, Mersin, Kayseri, Trabzon illerinde bu sabah saatlerinde adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 8 şüphelinin tamamı gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR