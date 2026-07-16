FETÖ\'nün darbe girişiminin 10. yıl dönümü Antalya\'da anıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 10'uncu yıl dönümü dolayısıyla Antalya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi.

Antalya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinliğe, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, vali yardımcıları, kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ahmet Kavukcu, 3. Piyade Eğitim Tugayı Komutanı Piyade Albay Ayhan Ocak, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutan Vekili Yarbay Erdinç Karadeniz, kurum müdürleri, İl Müftüsü Aydın Yığman, şehit yakınları, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

"Türkiye uzun tarihinin en zor gününü yaşadı"

Vali Hulusi Şahin'in 15 Temmuz Anı Defteri'ni imzalaması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Şehitlerimiz için okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla devam etti. Vali Şahin aradan geçen 10 yılda yaşananların analiz edilmesi için yeterli bir süre olduğunu belirterek, "Aradan geçen 10 yıl şehitlerimize olan hasretimiz ve onların acısını unutmamız için yeterli bir süre değil; ancak bu 10 yıl başımıza gelenleri analiz etmemiz için yeterli bir süre. Ne oldu da o gün Türkiye uzun tarihinin en zor gününü yaşadı. Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı, Türk milletinin özgürlüğü uçurumun eşiğinden döndü. Yabancı servisler ellerinde bir şablon var. O şablonla üzerinde ameliyat yapmaya karar verdikleri ülkeye içine koydukları etki ajanları marifetiyle operasyon yapıyorlar. Bunun için kırk yıl gerekirse kırk yıl, elli yıl gerekirse elli yıl çalışıyorlar. Biz 15 Temmuz'da içimize yerleştirilmiş olan mankurtlar tarafından bir nevi Irak'ta olduğu gibi işgal öncesi hazırlık faaliyetine maruz kaldık" dedi.

"Akıllarını da iradelerini teslim ettiler"

15 Temmuz 2016'da Türk halkının ayağa kalktığını belirten Antalya Valisi Hulusi Şahin, "Ama hesaplar tabii tutmadı. Çünkü Türk milletinin şecaati, Türk milletinin kahramanlığı başka bir ülkenin mensuplarına benzemiyor. ve bir yerde Türk ayağa kalkıyor. Aynı Hasan Tahsin gibi aynı Ömer Halis Demir gibi kurşunu darbecinin işgalcinin alnının çatına sıkıyor. ve orada her şey değişiyor. Değerli kardeşlerim nasıl oluyor da bu Anadolu'nun evlatları bu memleketin çocukları nasıl oluyor da böyle yabancı akıllara kendilerini kaptırıyorlar. Biz çocuklarımızı böyle yabancı servislerin oyuncağı haline nasıl getiriyoruz? Asıl soru bu. Asıl soru bu sorunun cevabını da aslında Rektör Hoca'mız verdi. Çünkü akılları da iradelerini teslim ettiler" ifadelerini kullandı.

Hainlerin en büyük silahının din duygusu gibi hassas duyguları sömürmek olduğunu belirten Vali Şahin, "Niye teslim ettiler? Çünkü öyle daha dindar olacaklarını zannediyorlardı. En kritik hepimizin en yumuşak karnı kutsal din duygularımız. Halbuki Kur'an'ı kelime açık okusaydılar. Yunus Suresi'nin yüzüncü ayetinde Allah aklını kullanmayanların üzerine pislik yağdırır ayetini görürlerdi. ya da üç ayrı yerde bir Lokman Suresi'ni hatırlıyordum. Dikkat edin çok aldatıcı şeytan sizi Allah ile aldatmasın ayetini görürlerdi. Eğer o ayetleri görseydiler ya da her bir sayfada hemen hemen Kur'an'ı Kerim'in her bir sayfasında hemen hemen akledin. Niye akletmiyorsunuz? Niye az düşünüyorsunuz diye Rabbimizin bizi uyarmasını görürlerdi" şeklinde konuştu.

"Türkiye'ye kin kusmaya, nefret kusmaya devam ediyorlar"

Benzer hareketlerin bundan sonrada olabileceğinin altını çizen Şahin, "Fetullahçı terör örgütü, Fetullahçı hareket tek istisnai bir hareket değildir. Buna benzer hareketler bundan sonra da olabilir. Bütün mesele Kur'an-ı Kerim'in rehber edilmektir. Onun yaşayan hayatı boyunca Kur'an-ı Kerim'i yaşamaktan ibaret olan son peygamberimizin ahlakıyla ahlaklanmak ve onun sünnetliğiyle, onun örnekliyle yaşamaktır. Bunu eğer kendinize rehber edinirseniz, iyi Müslüman, iyi insan, düzgün birer vatandaş olursunuz. İşte o zaman sizi mankurtlaştırmak mümkün olmaz. Şu anda yurt dışındalar. Sosyal medya aracılığıyla Türkiye'ye kin kusmaya nefret kusmaya devam ediyorlar. Ama unutmasınlar. Bu ülkeye ilk ihanet eden onlar değildi. Daha önce de ihanetler oldu" dedi.

"Türk adaletine teslim olun"

Konuşmasında tarihten iki ihanet figürünü örnek veren Vali Şahin, "Gazeteci Hasan Tahsin büyük kahramandı. Ama bir de Balkan Harbi'nde Selanik'i tek bir kurşun sıkmadan Yunan'a teslim eden hain Hasan Tahsin Paşa vardı. Onun torunları Yunanistan'da yaşıyor. İsmi ne biliyor musunuz? Romanos. İhanetin en meşhur isimlerinden biri olan Ali Kemal'in torunu da bugün İngiltere'de yaşıyor. Onun da ismi Boris. Buradan firari terör örgütü mensuplarına sesleniyorum: Siz ihanet ederek kendi soyunuzu, haysiyetinizi kirlettiniz. Ama bu kirlilik sadece sizin hayatınızla kalmayacak; çocuklarınıza ve torunlarınıza da sirayet edecek. Sizin çocuklarınız sanmayın ki Ahmet, Mehmet olarak kalacak. John, Mark ve Boris olacak. Kuklası, piyonu olduğunuz o küresel güçlerin midesinde eriyecek, yok olacak, zelil olacaksınız. Yol yakınken dönün, nedamet gösterin, Türk adaletine teslim olun." dedi.

"Türkiye küresel bir güç haline geldi"

15 Temmuz 2016'nın Türkiye tarihinin en karanlık gecesi olduğunu ifade eden Vali Şahin, "Ancak 16 Temmuz sabahı Türk tarihinin en parlak yüzüydü. Artık prangalarımızdan kurtulmuş, geleceğe umutla bakıyorduk. Kısa süre içerisinde Türkiye kafasını kaldırmaya, omurgalı bir siyaset gütmeye, sınır ötesi harekatlar yapmaya başladı. Aradan geçen on senede Türkiye, kendisine methiyeler düzülen bir büyük küresel güç haline geldi. Milli bir politikayla, milli hassasiyetlerle çocuklarımızı aklın ve fennin rehberliğinde yetiştirerek, önümüzdeki yıllarda bizi durduracak bir güç göremiyorum. Türkiye dünyada doğrudan yana, haktan, hakikatten yana olmaya devam edecektir; tarihin doğru yerinde kalmaya ve mazlumların sesi olmaya da devam edecektir. Yeter ki birliğimizden, benliğimizden taviz vermeyelim" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz gecesi geçici görev olarak Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde darbeci askerlerle çıkan çatışmada vurularak şehit olan Antalyalı Muhammet Oğuz Kılınç'ın babası Zeki Kılınç ise, "15 Temmuz 2016 yılında 40 yıllık planlar yapar vatan hainlerinin ayaklar altına alındığı gündür. Bugün ecdadından almış olduğu ruhla vatanına, bayrağına, kutsallarına dokunanlara en güzel cevabı veren vatan kahramanlarının arkalarına bakmadan, göğüslerine F-16'lara, tanklara, toplara göğüs geren kahramanların anıldığı gündür. Ne mutlu ki bugün vatan hainlerinin aileleri dışarıya çıkamazken, vatan için can veren Muhammet Oğuz Kılınç'lar, Yasin Naci'ler, Ömer Halis Demir'leri yetiştiren aileler olarak karşınızdayız" dedi. Protokol konuşmalarının ardından dev ekranlardan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması yayınlandı. Antalya Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Salih Gökmen tarafından İstiklal Marşının 10 kıtasını okuması ile devam eden programda "Kahramanlık Türküleri" isimli halk müziği dinletisi sergilendi. Saat 00.13'te okunan selaların ardından, Yivli Minare Camii'nde kılınan Teheccüd Namazı ile anma programı sona erdi. - ANTALYA