FETÖ operasyonunda gözaltına alınan market patronunu, eski ortağı yakmış - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

FETÖ operasyonunda gözaltına alınan market patronunu, eski ortağı yakmış

FETÖ operasyonunda gözaltına alınan market patronunu, eski ortağı yakmış
15.07.2025 16:24  Güncelleme: 16:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik, İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen, HAKMAR ve TATBAK zincir marketlerinin sahibi Zeki Doruk'un 26 şüpheli ile birlikte gözaltına alındığı operasyonda yeni detay çıktı. Doruk'un FETÖ/PDY'ye hizmet ettiğine ilişkin eski ortağının tanıklık yaptığı öğrenildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel finans yapılanmasına yönelik, İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen ve 26 şüphelinin yakalandığı operasyonda gözaltına alınan HAKMAR ve TATBAK zincir marketlerinin sahibi Zeki Doruk'un FETÖ/PDY'ye hizmet ettiğine ilişkin eski ortağının tanıklık yaptığı belirlendi.

HAKMAR VE TATBAK'IN PATRONUNA FETÖ OPERASYONU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün operasyonuyla gözaltına alınan, HAKMAR ve TATBAK zincir marketlerinin büyük hissedarı ve yöneticisi şüpheli Zeki Doruk'un FETÖ'ye üst düzey derecede bağlı konumda bulunduğu tespit edildi.

ESKİ ORTAĞI, TANIKLIK ETMİŞ

Doruk'un bağlılığına ilişkin hem geçmiş dönemde beyanı hem de hakkında ihbarlar olduğu, eski ortağı İ.A'nın, Doruk'un FETÖ/PDY'ye hizmet ettiğine ilişkin tanıklık yaptığı bilgisine ulaşıldı. Şüpheli Zeki Doruk'un, yurt dışından gelen talimatlar üzerine FETÖ'ye para yardımı yaptığı da belirlendi.

2017'nin Temmuz ayında FETÖ/PDY kapsamında ihraç edilen polis memuru C.G'nin, şüpheli Doruk'un yanında sigortasız çalıştırıldığı, asistanı olduğu ve örgüt üyelerine yardım ile dağıtım organizasyonu yaptığı anlaşıldı.

FETÖ operasyonunda gözaltına alınan market patronunu, eski ortağı yakmış

OPERASYONUN DETAYLARI

MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesince İstanbul merkezli Ankara, Sakarya, Osmaniye, Bayburt, Giresun, Malatya, Yalova ve Bolu'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında HAKMAR ve TATBAK zincir marketlerinin sahibi Zeki Doruk ve polis memurluğundan ihraç edilen C.G'nin de bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli yaklaşık 800 şubesi bulunan zincir marketlerin sahibi olan ve evindeki aramalarda terör örgütüyle bağlantılı materyaller ele geçirilen Zeki Doruk'un, FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasından aldığı talimatlar doğrultusunda Türkiye'deki örgüt mensuplarına düzenli para transfer ettiği, kaynak olarak da HAKMAR Şirketler Grubunun kullanıldığı belirlendi.

Hakkında çok sayıda ihbar bulunan Zeki Doruk'un "kurban bağışı, hac parası ve Zaman gazetesine üyelik" gerekçeleriyle FETÖ'ye yardım topladığı, özellikle FETÖ üyeliğinden kaydı olan ve terör örgütüne sempati beslemeye devam eden kişileri zincir marketlerinde çalıştırdığı tespit edildi.

HAKMAR'ın İstanbul'un Sancaktepe ilçesindeki genel müdürlük binasında örgütsel teamüle uygun şekilde iç içe geçmiş çok sayıda şifreli kapı bulunduğu, güvenliğin üst düzey olduğu, mezkur mekanlarda örgütsel toplantılar yapıldığı, örgütsel para transferinde Zeki Doruk'un kendisine bağlı HAKMAR ve TATBAK şirketlerini kullandığı kaydedildi.

Şüpheli C.G'nin ise FETÖ'nün mahrem yapılarında yer alan ve ihraç olmuş kişiler ile onların yakın akrabalarına nakdi yardımlar ilettiği bilgisine ulaşıldı. Bugün düzenlenen operasyon kapsamında HAKMAR Şirketler grubu bünyesindeki 3 şirket merkezinde yapılan aramalarda FETÖ ile bağlantılı ve finans ağını gösteren birçok materyal ele geçirilirken, HAKMAR ve TATBAK'a kayyum atanmıştı.

Kaynak: AA

Operasyon, İstanbul, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa FETÖ operasyonunda gözaltına alınan market patronunu, eski ortağı yakmış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muzaffer Nine biriktirdiği parayı teslim etti, Erdoğan hemen talimat verdi Muzaffer Nine biriktirdiği parayı teslim etti, Erdoğan hemen talimat verdi
ChatGPT Ethereum’un 4.000 dolara ulaşacağı tarihi hesapladı ChatGPT Ethereum'un 4.000 dolara ulaşacağı tarihi hesapladı
Tırın dorsesi otomobillerin üzerine düştü: 5 ölü, 1 yaralı Tırın dorsesi otomobillerin üzerine düştü: 5 ölü, 1 yaralı
Kartalkaya yangını duruşmasında şok eden gerçek ortaya çıktı Kartalkaya yangını duruşmasında şok eden gerçek ortaya çıktı
ABD’de bakımevinde yangın: 9 ölü, 30 yaralı ABD'de bakımevinde yangın: 9 ölü, 30 yaralı
Vahşice katledilen Ayşe Tokyaz’ın ikizi: Kardeşimin cesedi tanınmayacak haldeydi Vahşice katledilen Ayşe Tokyaz'ın ikizi: Kardeşimin cesedi tanınmayacak haldeydi
15 Temmuz etkinliklerinde “Atatürk fotoğrafları yasaklandı“ iddiasına yalanlama 15 Temmuz etkinliklerinde "Atatürk fotoğrafları yasaklandı" iddiasına yalanlama
Kartalkaya faciasında yeni görüntüler Otel müdürü ardına bakmadan kaçmış Kartalkaya faciasında yeni görüntüler! Otel müdürü ardına bakmadan kaçmış
Resmen açıkladılar: Dusan Tadic’e dev bir teklif yaptık Resmen açıkladılar: Dusan Tadic'e dev bir teklif yaptık
TFF formalarda değişiklik yapıyor TFF formalarda değişiklik yapıyor
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı’nda 17 imza birden Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda 17 imza birden

15:29
Erdoğan’dan Meclis’te net mesaj: 15 Temmuz destanına çamur atanlar utançla anılacaklar
Erdoğan'dan Meclis'te net mesaj: 15 Temmuz destanına çamur atanlar utançla anılacaklar
14:55
İstanbul’da kimyasal alarm Bodrumda 5 kişi zehirlendi, müdahale ekibi de çıkamadı
İstanbul'da kimyasal alarm! Bodrumda 5 kişi zehirlendi, müdahale ekibi de çıkamadı
13:35
“LGS’den pis koku geliyor“ sözleri Bakan Tekin’i çok kızdırdı
"LGS'den pis koku geliyor" sözleri Bakan Tekin'i çok kızdırdı
12:45
FETÖ’ye darbe indiren operasyonun detayları
FETÖ'ye darbe indiren operasyonun detayları
10:03
Darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Ömer Halisdemir’in kanı şehadet noktasında korunuyor
Darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Ömer Halisdemir'in kanı şehadet noktasında korunuyor
23:26
Silahlı kavgada muhtar ve oğlu hayatını kaybetti
Silahlı kavgada muhtar ve oğlu hayatını kaybetti
23:11
Suriye’de çatışmaların şiddeti artıyor: 18 asker öldü, 9 asker rehin alındı
Suriye'de çatışmaların şiddeti artıyor: 18 asker öldü, 9 asker rehin alındı
22:33
İsrail, silahlı çatışmalara müdahaleye giden Suriye ordusuna ait tankları vurdu
İsrail, silahlı çatışmalara müdahaleye giden Suriye ordusuna ait tankları vurdu
22:26
CHP İlçe Başkanı Oykun Başar’ın oğlu Ege Başar hayatını kaybetti
CHP İlçe Başkanı Oykun Başar'ın oğlu Ege Başar hayatını kaybetti
21:53
DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları: PKK, Öcalan’ın özgür olmasını istiyor
DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları: PKK, Öcalan'ın özgür olmasını istiyor
21:28
Hindistan’daki uçak kazası sonrası bütün uçakların yakıt anahtarları incelenecek
Hindistan'daki uçak kazası sonrası bütün uçakların yakıt anahtarları incelenecek
20:50
İran, ABD ile müzakere şartını açıkladı
İran, ABD ile müzakere şartını açıkladı
20:49
Diyarbakır’da yangın 3 kişi dumandan etkilendi
Diyarbakır'da yangın! 3 kişi dumandan etkilendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2025 16:36:19. #7.13#
SON DAKİKA: FETÖ operasyonunda gözaltına alınan market patronunu, eski ortağı yakmış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.