FETÖ/PDY\'ye yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı

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İşte TÜİK araştırmasına göre Türkiye\'nin en büyük sorunu

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) hakim- savcı sınav çalışma evlerine yönelik İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli yakalandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda 2012 yılı Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı'na hazırlanan farklı üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olan örgüte müzahir kişilerle örgüt içerisinde faaliyet yürüten mahrem sorumluların operasyonel hatlar kullanarak iletişime geçtiklerini tespit etti.

Mahrem sorumlular tarafından gizlilik kurallarına riayet edilerek örgüte ait sözde ders çalışma evlerine yerleştirildikleri belirlendi.

HTS analizleri sonucunda, haklarında ifade ile beyan bulunan ve yapılan ankesör tespitlerinde periyodik ardışık arama kayıtları bulunan 10 şüpheli tespit edildi. İstanbul merkezli toplam 10 şüpheli hakkında 6 ilde bu sabah 07.00 sıralarında eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 10 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.