FETÖ Soruşturmasında 8 Gözaltı

Artvin merkezli yürütülen FETÖ soruşturmasında, örgütün güncel yapılanmasına yönelik 5 ilde düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı, örgüte yurt dışından 4,2 milyon TL finans sağlandığı belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 10 firari şüpheli hakkında ise Interpol nezdinde işlem başlatıldı.

Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen 11 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY mensuplarının yurt dışında organize ettikleri etkinlikler, internet siteleri ve sosyal medya aracılığıyla örgüt propagandası yaptıkları tespit edildi.

Terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen ve İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesinde gri kategoride bulunan S.Ö. isimli şahsın, Kronos Haber isimli internet sitesi üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik yalan haberler yayımladığı belirlendi. Bu doğrultuda 13 Haziran'da İstanbul, Ankara, Muğla, Batman ve Hatay illerinde 9 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, yurt dışında oldukları belirlenen 10 şüpheli için Interpol aracılığıyla işlem başlatıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MASAK raporu: 4,2 milyon TL'lik para transferi

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca talep edilen MASAK raporlarında, Avusturya merkezli "Free Journalists (Özgür Gazeteciler)" isimli dernek aracılığıyla, FETÖ mensuplarına para aktarıldığı tespit edildi. Kronos Haber sitesiyle bağlantılı olduğu belirlenen bu dernek üzerinden 8 şüpheliye toplamda 4 milyon 223 bin 414 TL değerinde döviz ve Türk Lirası transfer edildiği ortaya çıktı.

Para aktarılan şahısların örgüte müzahir haber sitelerinde içerik ürettikleri ve firari FETÖ mensuplarıyla irtibatlı oldukları da belirlendi. Ayrıca, "Türk Demokrasi Projesi" adlı ABD merkezli bir kuruluşun yöneticisinden de bir şüpheliye para transferi yapıldığı MASAK raporunda yer aldı.

Operasyonda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 11 dizüstü bilgisayar, 9 cep telefonu, 9 sim kart, 6 flash bellek, 4 harici hard disk, 24 ajanda ve 9 farklı tarihli Zaman gazetesi kupürü ele geçirildi.

Artvin Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türk milletinin huzur ve güven ortamının korunması, terör örgütlerinin tüm yapılanmalarına karşı mücadele kararlılıkla sürecektir" ifadelerine yer verildi. - ARTVİN