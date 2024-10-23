FETÖ'ye Operasyon: 15 Gözaltı

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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 15 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Gözaltına alınanlar arasında geçtiğimiz günlerde ABD'de ölen örgüt elebaşı Fetullah Gülen'i sosyal medya mecralarında övücü paylaşımlar yapan kişilerin de bulunduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında, farklı soruşturmalarla ilgili olarak haklarında örgütün askeri yapılanma içerisinde eylem ve faaliyet yürüttüklerine dair ifade ve teşhis beyanları bulunan, FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme yöntemi olan ankesör/büfe telefonlarından aranarak örgüt mensuplarıyla iletişime geçtikleri anlaşılan bazı şüpheliler tespit edildi. Örgüte ait hücre evlerinde kalan ve sözde sohbet ve toplantılarına katılan, gizli haberleşme programı Bylock yazışmaları saptanan ve sözde büyük bölge talebe mesulü olduğuna dair güncel yapılanma içerisinde yer alan 13 şüpheli ile terörist başı Gülen'in ölümü sonrası sosyal medya platformları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 4 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, bu sabah İstanbul, Bursa ve Manisa'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Aralarında Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz'ün de bulunduğu şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi. Zanlıların emniyetteki sorgusu devam ediyor. - İSTANBUL