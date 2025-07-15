Filistin'den İsrail'e Roket Saldırısı - Son Dakika
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Filistin'den İsrail'e Roket Saldırısı

15.07.2025 04:33
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İslami Cihad Hareketi, Be-eri'ye roket saldırısı düzenledi, misilleme olarak nitelendirildi.

Filistin İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı El Kudüs Tugayları, İsrail'in Be-eri yerleşimine çok sayıda roket ile saldırı düzenlendiğini açıkladı. Saldırının "Siyonist İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçlara yanıt olarak" gerçekleştirildiği bildirildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına Filistin İslami Cihad Hareketi'nden misilleme geldi. Hareketin askeri kanadı El Kudüs Tugayları tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi ile İsrail sınırında yer alan Be-eri yerleşimine çok sayıda roket ile saldırı düzenlendiği bildirildi. Açıklamada, "Siyonist İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçlara yanıt olarak, Be'eri yerleşimini çok sayıda roketle hedef aldık" ifadeleri kullanıldı. Günün erken saatlerinde İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, Gazze'den fırlatılan 2 roketin engellendiği bildirilmişti. - GAZZE

Kaynak: İHA

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