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Film gibi kuyumcu soygunu kamerada

Film gibi kuyumcu soygunu kamerada Evden eve taşıma ile İstanbul'a kaçan soyguncular bungalovda Adana polisine yakalandı Adana'da kalaşnikofla girdikleri kuyumcudan 3 kilogram altın çalan 3 şüpheli ve kendilerine yardım 6 kişi tutuklandı Adana'da kalaşnikofla kuyumcuyu soyup 3 kilogram altın...

28.12.2024 23:12
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Film gibi kuyumcu soygunu kamerada

Evden eve taşıma ile İstanbul'a kaçan soyguncular bungalovda Adana polisine yakalandı

Adana'da kalaşnikofla girdikleri kuyumcudan 3 kilogram altın çalan 3 şüpheli ve kendilerine yardım 6 kişi tutuklandı

ADANA - Adana'da kalaşnikofla kuyumcuyu soyup 3 kilogram altın çalan şüphelilerin kaçış planları film senaryosunu aratmadı. Soygunu gerçekleştiren 3 kişi ve kendilerine yardım eden şüpheliler İstanbul'da saklandıkları bungalovda yurt dışına kaçacakları sırada yakalandı.

Olay, 20 Aralık günü Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi Şehit Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, 3 arkadaş kuyumcuya soyguna geldi. Elinde kalaşnikofla içeri giren İbrahim G. (20), işyeri sahibi H.Ç'ye silahı doğrultup "kıpırdamayın altınları alıp gideceğiz" dedi. Diğer silahlı soyguncu Emirhan K. ile İbrahim G. içeride işyeri sahibini etkisiz hale getirdi. M.Y. ise elindeki silahı tezgaha bırakıp altınları topladı. Bu anlar kameralara yansırken şüpheliler 3 kilogram altın aldıktan sonra kaçtı. M.Y. ise silahını tezgahta unuttu.

İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışmasına başladı. Adana'dan-İstanbul'a kadar uzanan kaçış hikayesinde gasp polisleri yaptıkları çalışmalarla olayı aydınlattı.

"Soygundan sonra ayarladıkları taksici otobandan alıp kaçırıyor"

Soygunun ardından İbrahim G., M.Y. ve Emirhan K., Yiğit Can T. (22)'nin kendilerine kiralayıp verdiği otomobil ile kaçtı. Şüpheliler aracı ormanlık alana bırakarak otoyola girdi. Burada daha önceden ayarladıkları taksici Doğan B. soyguncuları otoyolda karşıladı. Doğan B. soyguncuları daha sonra Adana'nın Ceyhan ilçesinde Kürşat Samet K. (22)'nın evine bıraktı.

"Evden eve taşımacılıkla İstanbul'a kaçtılar"

Evden eve nakliye ile İstanbul'a kaçacak olan soyguncular İbrahim G., M.Y, Emirhan K. ve kendilerine yardım yataklık evde Kürşat Samet K., Harun C. ile Mertcan T. buluşma noktasına gitmek için hazırlık yaptı. Şüphelileri saklandıkları evden Kubilay K. alarak ve Çukurova İlçesine bağlı Yurt Mahallesi'ndeki buluşma noktasına getirdi. Şüphelilerin burada evden eve nakliye kamyonuna binme anları güvenlik kameralarına yansıdı.

" Şile'de bungalovda operasyonla yakalandılar"

Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Sahilköy Jandarma Komutanlığı ekipleri ortak operasyon yaptı. İbrahim G., M.Y., Emirhan K. ve kendilerine yardım yataklık eden Kürşat Samet K., Harun C. ile Mertcan T. saklandıkları bungalovda yakalandı. Yakalanan şüphelilerinin buradan yurt dışına kaçacakları belirtildi.

Taksici Doğan B., şüphelilere otomobili kiralayıp veren Yiğit Can T. ve Ceyhan ilçesinden nakliyeci ile buluşma noktasına getiren Kubilay K.'da Adana'da yapılan operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İbrahim G., M.Y., Emirhan K., Samet K., Harun C., Mertcan T., Doğan B., Yiğit can T. ve Kubilay K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Adana, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Film gibi kuyumcu soygunu kamerada - Son Dakika

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