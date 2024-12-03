Finlandiya-İsveç Fiber Kabloları Kesildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Finlandiya-İsveç Fiber Kabloları Kesildi

Finlandiya'da inşaat sırasında İsveç ile Finlandiya arasındaki fiber optik kablolar kesildi.

03.12.2024 19:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Finlandiya Ulaştırma ve İletişim Ajansı (TRAFICOM), İsveç ile Finlandiya arasındaki fiber optik kabloların inşaat çalışmaları sırasında kazayla kesildiğinin tespit edildiğini açıkladı.

İsveç ile Finlandiya arasındaki fiber optik kabloların kazayla kesildiği tespit edildi. Finlandiya Ulaştırma ve İletişim Ajansı (TRAFICOM) tarafından yapılan açıklamada, "Her iki kablo da inşaat çalışması sırasında kesilmiş gibi görünüyor" ifadeleri kullanılarak, zarar gören kabloların onarıldığı bildirildi. Bu gibi durumlarda sakin kalınması ve olayın anlaşılmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Finlandiya Ulaştırma ve İletişim Bakanı Lulu Ranne, "Her iki olayın da inşaat çalışmaları nedeniyle meydana geldiği görülüyor ki bu bazen kablolara zarar verebilir" dedi.

Kuzey Avrupalı dijital altyapı sağlayıcısı GlobalConnect tarafından basına yapılan açıklamasında ise kablolardan en az birinin kazı çalışmaları sırasında koptuğu ifade edildi. GlobalConnect, Finlandiya ve İsveç'i birbirine bağlayan iki karasal fiber optik kablosunun dün Finlandiya'da kesintiye uğradığını ve durumun büyük çaplı bir kesintiye neden olduğunu açıklamıştı. Sorun nedeniyle Finlandiya'da tarafında 6 bin hane ve 100 şirket etkilenmiş, İsveç tarafında ise etkilenen olmamıştı.

İsveç Sivil Savunma Bakanı Carl-Oskar Bohlin konuya ilişkin açıklamasında, "Finlandiya polisi olayı inceliyor ve mevcut şartlar altında bir sabotajdan şüpheleniliyor" ifadelerini kullanmıştı. Finlandiya polisi, ise "kriminal bir eylemden" şüphe edilmesini gerektirecek bir sebep olmadığını duyurmuştu.

Baltık Denizi'nde daha önce iki denizaltı veri kablosu zarar görmüştü

Ukrayna'da yaşanan savaşla birlikte Baltık Denizi'nde gerilim artmış ve deniz altyapısına tehdit eden bir dizi olay yaşanmıştı. İki hafta önce Baltık Denizi'nde biri Finlandiya ile Almanya, diğeri de Litvanya ile İsveç'i birbirine bağlayan kablolar olmak üzere iki denizaltı veri kablosu zarar görmüş, Almanya ve Finlandiya dışişleri bakanları ortak açıklama yaparak "hibrit savaş" uyarısı yapmıştı.

Olayın ardından Finlandiya, İsveç ve Litvanyalı yetkililer, Avrupa Birliği'nin yargısal işbirliği kurumu Eurojust'un desteğiyle durumu araştırmak üzere ortak bir ekip kurmuştu.

Olayın yaşandığı dönemde bölgede bulunan Çin kargo gemisi Yi Peng 3'ün deniz dibinde bir çapayı sürükleyerek kablolara zarar verdiğine ilişkin bir şüphe ortaya çıkmış, İsveç olayın aydınlanması için kargo gemisinin İsveç sularına demirlemesini talep etmişti. Çin Dışişleri Bakanlığı, olayla ilgili hiçbir sorumlulukları olmadığını açıklamıştı.

Yi Peng 3, 19 Kasım'dan bu yana İsveç ve Danimarka arasındaki Kattegat Boğazı'nda bulunuyor ve Danimarka, Almanya ve İsveç sahil güvenlik ve donanma gemileri tarafından gözetim altında tutuluyor. - HELSİNKİ

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Yerel Haberler, Finlandiya, Teknoloji, Güvenlik, helsinki, Ekonomi, 3-sayfa, İnşaat, Dünya, İsveç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Finlandiya-İsveç Fiber Kabloları Kesildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:30 Güney Kore Devlet Başkanı onları işaret etmişti: Muhalif lider, polislerin kapattığı meclise duvarlardan atlayarak girdi Güney Kore Devlet Başkanı onları işaret etmişti: Muhalif lider, polislerin kapattığı meclise duvarlardan atlayarak girdi
18:11 Güney Kore’de darbenin ayak sesleri Tanklar sokaklara indi, meclis abluka altında Güney Kore'de darbenin ayak sesleri! Tanklar sokaklara indi, meclis abluka altında
17:43 ABD savaş uçakları Suriye semalarında: Terörist hedeflere kalkan oldular ABD savaş uçakları Suriye semalarında: Terörist hedeflere kalkan oldular
16:58 Güney Kore’de sıkıyönetim ilan edildi Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edildi
16:57 Irak Başbakanı ile görüşen Erdoğan’dan Esad’a “siyasi süreç“ çağrısı Irak Başbakanı ile görüşen Erdoğan'dan Esad'a "siyasi süreç" çağrısı
01:10 Kiracı, Çıkarılmak İstendiği Evi Yaktı Kiracı, Çıkarılmak İstendiği Evi Yaktı
00:57 İstanbul’da Özel Halk Otobüsleri kontak kapattı İstanbul'da Özel Halk Otobüsleri kontak kapattı
00:47 İsrail, Han Yunus’ta Tahliye Uyarısı Yaptı İsrail, Han Yunus'ta Tahliye Uyarısı Yaptı
00:31 19 ülkeye yeni büyükelçi 19 ülkeye yeni büyükelçi
00:29 ABD’den Ukrayna’ya 725 Milyon Dolarlık Ek Silah ve Teçhizat Desteği ABD'den Ukrayna'ya 725 Milyon Dolarlık Ek Silah ve Teçhizat Desteği
23:53 Hasan Arat’tan Beşiktaş’ta kıyameti kopartacak hamle Hasan Arat'tan Beşiktaş'ta kıyameti kopartacak hamle
23:46 AB: Rusya’nın Suriye’deki hava saldırılarını kınıyoruz AB: Rusya'nın Suriye'deki hava saldırılarını kınıyoruz
23:43 Selçuk İnan’dan Fenerbahçeli taraftarlara bomba tepki Selçuk İnan'dan Fenerbahçeli taraftarlara bomba tepki
23:36 Kayalıklarda yoga yapan Rus oyuncuyu dalgalar yuttu Kayalıklarda yoga yapan Rus oyuncuyu dalgalar yuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2024 19:38:08. #1.12#
SON DAKİKA: Finlandiya-İsveç Fiber Kabloları Kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.