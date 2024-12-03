Finlandiya-İsveç Fiber Kabloları Kesildi

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Finlandiya Ulaştırma ve İletişim Ajansı (TRAFICOM), İsveç ile Finlandiya arasındaki fiber optik kabloların inşaat çalışmaları sırasında kazayla kesildiğinin tespit edildiğini açıkladı.

İsveç ile Finlandiya arasındaki fiber optik kabloların kazayla kesildiği tespit edildi. Finlandiya Ulaştırma ve İletişim Ajansı (TRAFICOM) tarafından yapılan açıklamada, "Her iki kablo da inşaat çalışması sırasında kesilmiş gibi görünüyor" ifadeleri kullanılarak, zarar gören kabloların onarıldığı bildirildi. Bu gibi durumlarda sakin kalınması ve olayın anlaşılmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Finlandiya Ulaştırma ve İletişim Bakanı Lulu Ranne, "Her iki olayın da inşaat çalışmaları nedeniyle meydana geldiği görülüyor ki bu bazen kablolara zarar verebilir" dedi.

Kuzey Avrupalı dijital altyapı sağlayıcısı GlobalConnect tarafından basına yapılan açıklamasında ise kablolardan en az birinin kazı çalışmaları sırasında koptuğu ifade edildi. GlobalConnect, Finlandiya ve İsveç'i birbirine bağlayan iki karasal fiber optik kablosunun dün Finlandiya'da kesintiye uğradığını ve durumun büyük çaplı bir kesintiye neden olduğunu açıklamıştı. Sorun nedeniyle Finlandiya'da tarafında 6 bin hane ve 100 şirket etkilenmiş, İsveç tarafında ise etkilenen olmamıştı.

İsveç Sivil Savunma Bakanı Carl-Oskar Bohlin konuya ilişkin açıklamasında, "Finlandiya polisi olayı inceliyor ve mevcut şartlar altında bir sabotajdan şüpheleniliyor" ifadelerini kullanmıştı. Finlandiya polisi, ise "kriminal bir eylemden" şüphe edilmesini gerektirecek bir sebep olmadığını duyurmuştu.

Baltık Denizi'nde daha önce iki denizaltı veri kablosu zarar görmüştü

Ukrayna'da yaşanan savaşla birlikte Baltık Denizi'nde gerilim artmış ve deniz altyapısına tehdit eden bir dizi olay yaşanmıştı. İki hafta önce Baltık Denizi'nde biri Finlandiya ile Almanya, diğeri de Litvanya ile İsveç'i birbirine bağlayan kablolar olmak üzere iki denizaltı veri kablosu zarar görmüş, Almanya ve Finlandiya dışişleri bakanları ortak açıklama yaparak "hibrit savaş" uyarısı yapmıştı.

Olayın ardından Finlandiya, İsveç ve Litvanyalı yetkililer, Avrupa Birliği'nin yargısal işbirliği kurumu Eurojust'un desteğiyle durumu araştırmak üzere ortak bir ekip kurmuştu.

Olayın yaşandığı dönemde bölgede bulunan Çin kargo gemisi Yi Peng 3'ün deniz dibinde bir çapayı sürükleyerek kablolara zarar verdiğine ilişkin bir şüphe ortaya çıkmış, İsveç olayın aydınlanması için kargo gemisinin İsveç sularına demirlemesini talep etmişti. Çin Dışişleri Bakanlığı, olayla ilgili hiçbir sorumlulukları olmadığını açıklamıştı.

Yi Peng 3, 19 Kasım'dan bu yana İsveç ve Danimarka arasındaki Kattegat Boğazı'nda bulunuyor ve Danimarka, Almanya ve İsveç sahil güvenlik ve donanma gemileri tarafından gözetim altında tutuluyor. - HELSİNKİ