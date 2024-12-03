Firari Şüpheli Havalandırmadan Kaçtı - Son Dakika
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Firari Şüpheli Havalandırmadan Kaçtı

Firari Şüpheli Havalandırmadan Kaçtı

Konya'da 30 yıl hapis cezası bulunan şüpheli, havalandırma boşluğundan kaçıp yakalandı.

03.12.2024 02:14
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Konya'da farklı suçlardan hakkında 30 yıla yakın hapis cezası bulunan firari şüpheli, saklandığı apartmanın 2. katındaki eve gelen polis ekiplerini fark edince havalandırma boşluğundan kaçıp 5. kata çıktı. Daireye kendini kilitleyen şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında farklı suçlardan 30 yıla yakın hapis cezası bulunan S.Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki çalışmanın ardından şüphelinin merkez Karatay ilçesi Fetih Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda olduğu belirlendi. Polis ekipleri şüphelinin saklandığı binayı ablukaya alırken, bulunduğu 2. kattaki daireye gelen ekipleri gören S.Ç. havalandırma boşluğuna çıktı.

Havalandırma boşluğundan kaçıp üst kata kendini kilitledi

Daireye giren ekiplerin, S.Ç.'nin havalandırma boşluğundan kaçmaya çalıştığını fark etmesi üzerine üst katlar tek tek tutuldu. S.Ç., 5. katın havalandırma boşluğundan çıkarak daireye saklanıp kapıyı kilitledi. Bina etrafında alınan önlemlerin ardından kapıyı açan polis ekipleri, S.Ç.'yi gözaltına aldı. S.Ç., polis ekiplerinin kontrolünde binadan çıkartılarak emniyete götürülürken, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Firari Şüpheli Havalandırmadan Kaçtı - Son Dakika

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