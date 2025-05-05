Firariden Yakalama: 7 Suçtan Aranan G.B. Tutuklandı - Son Dakika
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Firariden Yakalama: 7 Suçtan Aranan G.B. Tutuklandı

Firariden Yakalama: 7 Suçtan Aranan G.B. Tutuklandı

Manisa'da cezaevi firarisi G.B., polisle yaşanan kovalamacada yakalandı; 7 ayrı suçtan arandı.

05.05.2025 22:15
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Manisa'da hakkında 7 ayrı yakalama kararı bulunan ve cezaevi firarisi olarak aranan şahıs, yaşanan kovalamaca sonucu polis ekipleri tarafından yakalandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, cezaevi firarisi G.B.'nin (36) yeri tespit edildi. Polis ekiplerini fark ederek kaçmaya başlayan G.B., kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı. Yapılan sorgulamada G.B.'nin "silahla yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "mala zarar verme", "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" gibi suçlardan 7 ayrı yakalama emriyle arandığı ve toplamda kesinleşmiş 16 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası bulunduğu belirlendi. G.B.'nin ayrıca yaklaşık 2 aydır firari olduğu tespit edildi. G.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Firariden Yakalama: 7 Suçtan Aranan G.B. Tutuklandı - Son Dakika

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