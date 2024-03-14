Florida\'da Bir Kadın, 18 Aylık Kızını Satmaya Çalıştı

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Florida'da bir kadın, 18 aylık kızını bir mağaza önünde 500 dolar karşılığında satmaya çalıştı. Banka çalışanı kendisine müdahale edince bebeği bakanın önünde bırakıp gitti Kadın, daha sonra polis tarafından gözaltına alındı.

33 yaşındaki Jessica Woods'un, bankadan çıkan bir müşteriye 500 dolar karşılığında bebeğini satabileceğini söyledi. Kadın kabul etmeyince bebeğini bankanın önüne bırakıp uzaklaştı. Vatandaşlar, evsiz olduğu belirlenen Woods'un uzun süredir banka etrafında ve bankanın olduğu bölgede bulunan sokaklarda dolaştığını söyledi.

Bir banka çalışanı, kadının bebeğinin altını değiştirmek için bankanın tuvaletini kullandığını bir defasında bebeği dövdüğüne şahitlik ettiğini söyledi.

Aynı banka çalışanı,Woods'unkızını bir vatandaşa 500 dolar karşılığında satmayı teklif etti. Vatandaş, bu teklif kabul etmeyince Woods, çocuğunu bankanın önünde bırakıp uzaklaştı.

Çalışanını haber vermesi üzerine bankaya gelen polis ekipleri bebeği, çocuk koruma merkezine teslim etti.

Memurlar ve Departmanın Mağdur Savunucusu, Çocuk ve Aile Hizmetleri Departmanı'nın velayetini alana kadar çocuğa bakım sağladı. Polis, bir basın açıklamasında çocuğun şu anda koruyucu bakıma alındığını söyledi.

Çocuk istismarı, çocuk ihmali, çocuğu terk etme ve para karşılığı çocuk satma suçlarından gözaltına alınan Woods, tutuklanarak cezaevine yollandı.