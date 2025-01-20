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Forum Kayseri'de 2 polis ve 1 güvenliği yaralayan suç makineleri yakalandı

AVM'ye girdikleri sırada dedektöre takılan ve polis memurlarını yaralayan 9 saldırgan yakalandı

KAYSERİ - Kayseri'de Forum Kayseri Alışveriş Merkezi'ne girmek istedikleri esnada kapı dedektörüne takılan ve bunun üzerine olay yerine çağrılan 2 polis memuru ile bir AVM güvenliğinin yaralanması olayına karışan 9 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Forum AVM'ye girmek isteyen M.Y. ve S.S güvenlik noktasında kapı dedektöründen geçerken detektörün sinyal vermesi üzerine durduruldu. Burada güvenliklerle ve polis memurlarıyla tartışan şahıslar, 2 polis memurunu ve 1 güvenliği yaraladı. Olayla ilgili çalışma yapan Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehit Hasan Coşgun Polis Merkezi Amirliği ekipleri; olaya karışan 9 şahsı yakaladı. Ekipler tarafından yapılan arama çalışmalarında; U.A.'nın üzerinde 1 adet bıçak ele geçirildi. S.Y.'nin 6, U.A.'nın 9, T.B.'nin 4, A.Y.'nin 5, M.A.Y.'nin 9 ve B.G.'nin 7 adet suç kaydı olduğu tespit edildi. Yakalanan şahıslardan işlemleri tamamlanan M.Y. ve A.Y. sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Yakalanan M.A.Y. ve S.S.'nin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.