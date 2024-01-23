 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Fransa'da çiftçi protestosuna araç daldı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Fransa'da çiftçi protestosuna araç daldı: 1 ölü, 2 yaralı

Fransa'da çiftçilerin hükümetin tarım politikalarına yönelik protestolarında bir araç, çiftçilerin arasına daldı. Kazada 1 kadın hayatını kaybetti 2 kişi ise yaralandı.

23.01.2024 - 15:36,  Güncelleme: 17:13
Abone Ol

Fransa'da devam eden çiftçi protestolarında korkunç bir olay yaşandı. Ülkenin güneyindeki Ariege bölgesinde bir araç sürücüsü, eylem yapan çiftçilerin arasına daldı. Kazada çiftçi protestosuna katılan 1 kadın hayatını kaybederken, kadının eşi ve 14 yaşındaki kızı ise yaralandı.

Fransa'da çiftçilerin hükümetin tarım politikalarına yönelik protestolarında facia yaşandı. Ülkenin güneyindeki Ariege bölgesinde yerel saatle 05.45 sıralarında bir sürücü, eylemcilerin saman balyaları ve traktörlerle oluşturduğu barikata daldı.

Fransa'da çiftçi protestosunda araç faciası: 1 ölü, 2 yaralı

1 KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Savcı Franck Rastoul yaptığı açıklamada, kaza sonucu 30'lu yaşlarındaki bir kadının hayatını kaybettiğini, eşi ve 14 yaşındaki kızının ise ağır yaralandığını söyledi. Kazaya karışan araçtaki 3 kişi polis tarafından gözaltına alınırken yerel savcı Olivier Mouysset ise kazanın ilk incelemelere göre "kasıtlı olmadığını" ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Fransa'da çiftçi protestosunda araç faciası: 1 ölü, 2 yaralı

Fransa Başbakanı Gabriel Attal kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden çiftçinin ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Fransa'da çiftçi protestosunda araç faciası: 1 ölü, 2 yaralı

AVRUPA'DAKİ ÇİFTÇİ PROTESTOLARI

Fransa'nın güneyinde çiftçiler, üretim maliyetlerinin artması ve destek ödemelerinin yetersiz olması gibi nedenlerle hükümet karşıtı protestolar düzenliyor. Benzer protestolar, Almanya, Polonya ve Avusturya'da da düzenleniyor.

Fransa\'da çiftçi protestosuna araç daldı: 1 ölü, 2 yaralı
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Fransa, Tarım, Kaza, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fransa'da çiftçi protestosuna araç daldı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika


20:07
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
19:45
AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20
3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07
TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor
18:57
Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:40
Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı
17:58
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki depremde 3 kişi yaşamını yitirdi Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki depremde 3 kişi yaşamını yitirdi
17:52
Avrupa'ya dönmeyi kafasına koyan Benzema, yeni teklifi hiç düşünmeden reddetti Avrupa'ya dönmeyi kafasına koyan Benzema, yeni teklifi hiç düşünmeden reddetti

Son Dakika
20:07 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
19:45 AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07 TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor
18:57 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:40 Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı
17:58 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki depremde 3 kişi yaşamını yitirdi
17:52 Avrupa'ya dönmeyi kafasına koyan Benzema, yeni teklifi hiç düşünmeden reddetti
17:27 Avustralya'da hemşire, ameliyat sonrası yatakta yıkadığı erkek hastasına cinsel saldırıda bulundu
17:24 Bankada sıra gelmeyince sinirlendi, asılsız bomba ihbarında bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 20:51:15. #1.13#
SON DAKİKA: Fransa'da çiftçi protestosuna araç daldı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement