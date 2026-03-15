Bitiş düdüğü ile birlikte yeşil saha ringe döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bitiş düdüğü ile birlikte yeşil saha ringe döndü

Bitiş düdüğü ile birlikte yeşil saha ringe döndü
15.03.2026 20:12  Güncelleme: 20:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da Süper Amatör Lig'de oynanan Belediye Bolvadin Termal Spor ve Susuz Belediyespor maçı sonrası, oyuncular arasında başlayan kargaşa sahayı savaş alanına çevirdi. Jandarma olaylara müdahale etti.

Afyonkarahisar'da futbol maçı sonrası yeşil saha bir anda boks ringine döndü. İki takım oyuncularının maçın bitiş düdüğü ile birbirlerine saldırdıkları olayda yumruklar, tekmeler ve taşlar havada uçuştu.

Süper Amatör Lig'de Belediye Bolvadin Termal Spor ile Susuz Belediyespor arasında oynanan rövanş karşılaşması, sahadaki mücadeleden çok maç sonunda yaşanan olaylarla gündeme geldi. Bolvadin temsilcisi, deplasmanda oynanan mücadeleyi 2-1 kazanarak kritik bir galibiyet elde etti. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından ortalık adeta savaş alanına döndü. Susuz Belediyesporlu bir futbolcunun Belediye Bolvadin Termal Spor Teknik Direktörü Fehmi Teke'ye yumruk atmasıyla başlayan olaylarda futbolcular birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırırken, taraftarlar ise sahaya taşlar atarak kavgaya dahil oldular. Sahada hazır bekleyen jandarma ekipleri, coplarla olaya müdahale etti.

Yaşanan gerginlik nedeniyle Bolvadin Termalspor kafilesi statta uzun süre beklemek zorunda kaldı. Edinilen bilgilere göre Bolvadin Belediyespor oyuncuları ve teknik heyeti iftar saatine kadar statta mahsur kaldı. Olayların yatışmasının ardından kafile, güvenlik güçleri eşliğinde stattan ayrıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Olaylar, Futbol, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bitiş düdüğü ile birlikte yeşil saha ringe döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 20:32:40. #.0.5#
SON DAKİKA: Bitiş düdüğü ile birlikte yeşil saha ringe döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.