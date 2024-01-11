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Futsal müsabakası meydan kavgasına döndü - Son Dakika
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Futsal müsabakası meydan kavgasına döndü

İzmir'de Karşıyaka Adnan Menderes Anadolu Lisesi ile Buca Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi arasında oynanan futsal maçında taraftarlarla oyuncular arasında çıkan tartışma sahaya yansıdı. Olay meydan kavgasına dönüşürken, cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde iki takımın oyuncuları ve taraftarları arasındaki kavga yer aldı.

11.01.2024 - 18:29,  Güncelleme: 18:31
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Futsal müsabakası, meydan kavgasına döndü... O anlar kamerada

İZMİR - İzmir'de Karşıyaka Adnan Menderes Anadolu Lisesi ile Buca Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi arasında oynanan futsal maçında taraftarlarla oyuncular birbirine girdi.

İzmir Vali Hüseyin Öğütçen Spor Salonu'nda gerçekleşen futsal yarı final maçında Karşıyaka Adnan Menderes Anadolu Lisesi ile Buca Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi karşı karşıya geldi. Müsabaka Karşıyaka Adnan Menderes Anadolu Lisesi'nin üstünlüğüyle geçilirken karşılaşmanın son anlarında tribünde başlayan tartışma sahaya yansıdı. Sahaya giren taraftarlar oyunculara saldırırken, daha sonra olay meydan kavgasına dönüştü ve sporcular da birbirine girdi. Tekme ve yumruklu kavga ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde iki takımın oyuncularının ve taraftarlarının kavga ettiği anlar yer aldı.

Futsal müsabakası meydan kavgasına döndü
Kaynak: İHA
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Anadolu Lisesi, Adnan Menderes, Karşıyaka, Güvenlik, Şiddet, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Futsal müsabakası meydan kavgasına döndü - Son Dakika
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