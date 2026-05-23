Gamze Yıldız\'ın Ölümü Protesto Edildi

Ümraniye'de boğaz ağrısı şikayetiyle gittiği özel tıp merkezinde iddialara göre alerjisi olduğu belirtilmesine rağmen takılan serum sonrasında hayatını kaybeden 28 yaşındaki Gamze Yıldız'ın ailesi, tıp merkezi önünde protesto eylemi başlattı.

Grip şikayetiyle başvurduğu sağlık merkezinde fenalaşarak yaşamını yitiren Gamze Yıldız'ın ölümünün ardından sır perdesi aralanmayı beklerken, genç kadının yakınları bugün Ümraniye'deki özel tıp merkezi önünde toplandı. Ellerinde Gamze Yıldız'ın fotoğrafları ve adalet talebi içeren pankartlar taşıyan aile, tıp merkezinde nöbetçi doktor bulunmadığını ve müdahalenin yetkisiz personel tarafından yapıldığını ifade etti.

Tıp merkezi önünde sessizce eylem yaparak tepki gösteren aile, kızlarının ölümünde zincirleme ihmaller zinciri olduğunu savunarak yetkililerin acilen harekete geçmesini talep etti. Çevredeki vatandaşların da destek verdiği eylem sırasında, tıp merkezi önünde sivil polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı görüldü.

"Entübe edecekler edemiyorlar, ciğere vereceklerine mideye veriyorlar"

Kızının ölümüne yol açan ihmaller zincirini gözyaşları içinde anlatan acılı anne Suna Doğantekin, "Kızım 29 Mart'ta soğuk algınlığı sebebiyle buraya geliyor. İlaçlara alerjisi olduğunu söylüyor. Ona rağmen kızıma ilaç karışımı yapıyorlar. Ondan sonra nefes alamıyor. Entübe edecekler entübe edemiyorlar, ciğere vereceklerine mideye veriyorlar. Kalbi duruyor, kalbi çalıştıramıyorlar. Tesadüfen Göztepe'den bir doktor buradaymış. Bakıyor bir panik hali görüyor, müdahale ediyor ama o da edemiyor. Sonra 112'yi arıyorlar, 112 geliyor. Ümraniye Devlet Hastanesi'ne sevk ediliyor kızım. Hatta ambulansta 12 dakika boyunca kalbi çalıştırılıyor. Yoğun bakımda ilk Ümraniye Devlet Hastanesi'nde kaldı, sonra Ataşehir'de özel bir hastaneye kaldırıldı ve bir ay yoğun bakımda kaldı. Kızımın kanı değişti, her yeri delik deşik oldu. En sonunda hayatını kaybetti" dedi.

"Bunlar kasap, bunlar tüccar, bunlar sadece para, kan emici başka bir şey değil"

Hedeflerinin tıp merkezinin kapatılması olduğunu vurgulayan ve devlet yetkililerine seslenen anne Doğantekin, "Ben de burası kapatılsın, herkes layığıyla cezasını alsın diye hakkımızı aramaya başladım. Şimdi Adli Tıp sonucunu bekliyoruz. Ama şimdiki önceliğimiz burası kapatılsın. Benim canım yandı başkalarının canı yanmasın. Benim zaten evladım gitti. Ben herkese ses olmak istiyorum. Böylece adalet mücadelemizi sürdüreceğiz. Sonuna kadar gideceğim, hiç durmayacağım. Ne zaman kapatılırsa; karda kışta, yaz olsun kış olsun, hasta olayım ben buradayım. Hep burada olacağım. Bu tıp merkezlerine bir dur denilsin. Daha fazla denetim olsun. İnsan sağlığı bu kadar kolay değil. Ben yoğun bakım kapısında bir ay boyunca yattım ama maalesef ki kızımızı kaybettik. Zaten o yaşasaydı kendi hakkını çok güzel alırdı. Kendisi melek oldu. O güçlü bir çocuktu, ben de annesiyim ben de güçlü bir insanım. Hiçbir şekilde yılmayacağım. Buradayım. Tehditlere hiçbir şekilde göz yummayacağım. İçeriden bazen bakışlarla tahrikler var, onlara da boyun eğmeyeceğim. Beni yıldıramayacaklar. Ben bu adalet savaşını kazanacağım. Bunlar asla bir tıp merkezi olamaz, sağlıkçı olamazlar. Sağlıkçıların hakkını yiyorlar. Tıp okumak öyle kolay değil. Bunlar kasap, bunlar tüccar, bunlar sadece para, kan emici başka bir şey değil. ve bir an önce kapatılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Çevreden gelenlerin iddialarına göre burada daha önce de can kayıpları olmuş"

Tıp merkezinin önünde bekleyişlerini sürdürürken çevre esnafından ve vatandaşlardan benzer şikayetler aldıklarını belirten teyze Burcu Doğantekin ise, "Eylemimiz devam ediyor. Kapatılana kadar da sürecek. Sesimizin duyulmasını istiyoruz. Bunu birçok kez söyledik ama buraya hala gidip gelen insanlar var maalesef. Yarın öbür gün aynı durumun yaşanıp yaşanmayacağını bilmiyoruz. Burada da insanlar yanımıza geliyor. Çevreden daha önce buraya gelmiş insanlardan çoğu kişinin buradan şikayeti var. Bunların iddialarına göre birkaç can kaybı olmuş yanlış tedaviden dolayı. Bir beyefendi geldi abisi için konuştu; beyefendi diş ağrısından geliyor, kan sulandırıcı kullanıyormuş, kullandığı halde dişini çekmişler maalesef kurtulamamış. Bir hanımefendi geliyor, farklı bir tedavi uyguluyorlar, başka bir hastaneye gidiyor ve o hastanede bir teşhis konuluyor, o da 26 gün yoğun bakımda kalıyor. Burada bir kadın var, aileye bir teklifte bulunmuş, 'hastane masraflarını biz karşılayalım' demiş. Vefat eden kadının annesi bu süreçte çok yıprandığı için haklarını aramamışlar, 'Allah'a havale ediyoruz' diye kalmışlar. Onlara da sesleniyorum; burada gelip bize anlatıyorlar, davalarını söylüyorlar, CİMER'e yazdıklarını söylüyorlar ama devamını getirmiyorlar. Burada bu durumu yaşayan çok insan var. En çok onlara seslenmek istiyorum, burayı artık hepimizin duyurması gerekiyor. Bir daha böyle şeyler yaşansın istemiyoruz" şeklinde konuştu.

"Kimin ne iş yaptığı belli değil, önlük bile giymeden işlem yapıyorlar"

Merkezdeki denetimsizliğe ve yetkisiz personel çalıştırıldığı iddialarına dikkat çeken teyze Doğantekin, "Eylemimiz burası kapatılana kadar ve bunlar cezalarını alana kadar bitmeyecek. Otopsi sonucunu bekliyoruz, bu da sanıyorum biraz uzun zaman alacak. Gamze'den de bağımsız olarak CİMER şikayetlerine, yorumlara bakılırsa çok ciddi sıkıntılar var. Bir hanımefendi buraya tansiyonunu ölçtürmeye gelmiş, tansiyonunu hasta bakıcının ölçtüğünü söyledi ve bir daha buraya bu sebepten dolayı gelmediğini belirtti. Burada kimin ne iş yaptığı belli değil. Önlük giyip işler yapıyorlar, hatta önlük giymeden bile kadın tansiyon ölçüp gidiyor. Bizim kızımıza da zaten serumu yapan bir teknisyen. Hiçbir yetkisi olmayan biri. Bu olay 29 Mart'ta oluyor, biz 28 Nisan'da o teknisyenin hala burada çalıştığını bilmiyoruz. Şu an burada mı bilmiyorum ama böyle bir işlemi yaptıktan sonra hastanenin ona da bir yaptırımı olmadı, çalışmaya devam etti. Bu sürede başkalarına da serum yapmış olabilir, daha öncesinde de yapıyormuş" dedi. - İSTANBUL