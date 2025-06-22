Gazeteci Fatih Altaylı hakkında tutuklama talebi

Gazeteci Fatih Altaylı'nın, kendisine ait Youtube kanalında söylediği sözler nedeniyle "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan başlatılan soruşturma çerçevesinde 'tutuklama' talebiyle sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği sevk yazısı ortaya çıktı. Yazıda, Altaylı'nın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı tehdit suçunu oluşturduğu ve tehdit suçunun da fiili saldırı kavramına dahil olduğu bilgisine yer verildi. Ayrıca sevk yazısında, Fatih Altaylı hakkında üzerine atılı "Cumhurbaşkanını tehdit" suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların ve tutuklama nedeninin bulunduğu bildirilerek, şüphelinin tutuklanması talep edildi.

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında, kendisine ait Youtube kanalında yayınlanan bir videodaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak tehdit içerikli sözler sarf ettiği iddiasıyla "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştı. Altaylı, soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alınmış, işlemleri tamamlanan Altaylı, üzerine atılı suçlamadan, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmiş ve savcılıkta ifade vermişti.

Sevk yazısı ortaya çıktı

Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan Altaylı, "Cumhurbaşkanını tehdit" suçlamasıyla 'tutuklama' talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Altaylı'nın hakimlik işlemleri sürerken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan sevk yazısına ulaşıldı. Yazıda, Altaylı'nın sözlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik tehdit suçunu oluşturduğu, Cumhurbaşkanına karşı suikastta bulunulmasının, kasten öldürme suçuna nazaran özel bir suç olarak tanımlandığı ve açıkça belirtildiği anlatıldı. Yazıda, Cumhurbaşkanlığı veya devlet başkanlığı gibi devletin en yüksek makamını temsil eden zatın "öldürülmesi" gibi bir sözcüğe kanunda yer vermemek için suikast sözcüğünün tercih edildiği, Cumhurbaşkanının şahsına karşı diğer bütün fiili saldırıların, hakaret dışında kalan tüm hareketlerin fiili saldırı olarak anlaşıldığı aktarıldı.

Tutuklama talep edildi

Yazılan sevk yazısında, Altaylı'nın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı tehdit suçunu oluşturduğu ve tehdit suçunun da fiili saldırı kavramına dahil olduğu bilgisine yer verildi. Ayrıca sevk yazısında Fatih Altaylı hakkında, üzerine atılı "Cumhurbaşkanını tehdit" suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların ve tutuklama nedeninin bulunduğu bildirilerek, şüphelinin tutuklanması talep edildi. - İSTANBUL