Gaziantep'te 14 yaşındaki kız çocuğu, babasını bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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Gaziantep'te 14 yaşındaki kız çocuğu, babasını bıçaklayarak öldürdü

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Gaziantep'te 14 yaşındaki bir kız çocuğu, madde bağımlısı olan babasını uykudayken bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından baba hayatını kaybederken, katil zanlısı kız çocuğu gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

21.04.2024 14:28
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Gaziantep'te 14 yaşındaki kız çocuğu, babasını bıçaklayarak öldürdü

GAZİANTEP - Gaziantep'te 14 yaşındaki kız çocuğu, madde bağımlısı olan babasını uykudayken bıçaklayarak öldürdü.

Olay, sabaha karşı Şahinbey ilçesi Ocaklar Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, 14 yaşındaki S.Y. isimli kız çocuğu, madde bağımlısı olan babası İbrahim Y.'yi bilinmeyen bir nedenle uykudayken vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Olay sonrası bıçaklı saldırıya uğrayan baba ağır yaralandı.

Baba hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden şahsın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Katil zanlısı kız çocuğu gözaltına alındı

Bıçaklı saldırıda bulunduğu iddia edilen 14 yaşındaki kız çocuğu ise çocuk şube müdürlüğü ekipleri ve psikolog eşliğinde gözaltına alındı. Gözaltındaki katil zanlısı kız çocuğunun işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Gaziantep\'te 14 yaşındaki kız çocuğu, babasını bıçaklayarak öldürdü
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te 14 yaşındaki kız çocuğu, babasını bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

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