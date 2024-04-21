Gaziantep\'te 14 yaşındaki kız çocuğu, babasını bıçaklayarak öldürdü

Şırnak'ta trafik kazasında astsubay hayatını kaybetti

Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Jandarma Astsubay Halil Kurt, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan diğer kişilerin tedavileri ise devam ediyor. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.