11 ton sahte mama ele geçirildi! Bebeklere yedireceklerdi - Son Dakika
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11 ton sahte mama ele geçirildi! Bebeklere yedireceklerdi

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Gaziantep'te jandarma ekiplerinin bir depoya yaptığı operasyonda 8 milyon 700 bin TL değerinde 10 ton 850 kilogram sahte bebek maması ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

18.04.2025 10:59
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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şehitkâmil ilçesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde, merdiven altı sahte bebek maması üretiminin yapıldığı tespit edilen E.B. isimli şahsa ait depoya baskın yapıldı.

SAHTE BEBEK MAMALARI İMHA EDİLELECEK

Depoda yapılan aramalarda piyasaya sürülmeye hazır halde 8 milyon 700 bin TL değerinde 10 ton 850 kilogram paketlenmiş sahte bebek maması ele geçirildi. Sahte bebek mamalarına, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerekli numuneler alınarak imha edilmek üzere el konuldu.

Olayla ilgili yakalanan şüpheli şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

11 ton sahte mama ele geçirildi! Bebeklere yedireceklerdi
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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 11 ton sahte mama ele geçirildi! Bebeklere yedireceklerdi - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Yunus Durak:
    Ekonomisi bulanık ülkelerde bu tür olaylar normal 7 3 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    ayıp günah yazık Allah eblalariniversi 4 0 Yanıtla
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