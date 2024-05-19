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Gaziantep'te derbi sonrası taraftarlar arasında kavga çıktı

-Gaziantep'te derbi sonrası kavga

GAZİANTEP - Galatasaray ile Fenerbahçe derbisi sonrası Gaziantep'te iki takım taraftarları arasında kavga çıktı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Batıkent Mahallesinde Galatasaray-Fenerbahçe maçı sonrası aynı mekanda maç izleyen her iki takımın taraftarları arasında sözlü tartışma çıktı. Taraftarlar arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, olayların büyümemesi için çevrede güvenlik önlemi aldı.