Gaziantep'te Drift Yapan Sürücüye Ağır Cezalar - Son Dakika
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Gaziantep'te Drift Yapan Sürücüye Ağır Cezalar

Gaziantep\'te Drift Yapan Sürücüye Ağır Cezalar

Gaziantep'te trafiğe açık alanda diğer araçlara aldırış etmeden drift atan sürücüye 32 bin 233 TL ceza uygulanarak sürücü belgesine 60 gün el konuldu. Aydınlar Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, güvenlik kameralarına yansıyan drift anlarıyla tespit edilen sürücüye ağır cezalar verildi.

23.06.2024 11:13
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Gaziantep'te trafiğe açık alanda diğer araçlara aldırış etmeden drift atan sürücüye 32 bin 233 TL ceza uygulanarak sürücü belgesine 60 gün el konuldu.

Gaziantep'te drift atan sürücülere yönelik denetim yapıldı. Bu çerçevede Aydınlar Mahallesi'nde bir aracın trafiğe açık alanda diğer araçlara aldırış etmeden drift attığı tespit edildi. Drift attığı anlar güvenlik kameralarına yansıyan sürücüye 32 bin 233 TL ceza uygulanarak sürücü belgesine de 60 gün el konuldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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