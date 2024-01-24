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Gaziantep'te çatışma gibi düğün! Çocukların tepesinde silahlar patladı - Son Dakika
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Gaziantep'te çatışma gibi düğün! Çocukların tepesinde silahlar patladı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki bir düğünde gelin ve damadın yakınları, çocukların olmasına aldırış etmeden silahları doldur boşalt yaparcasına arka arkaya ateşledi. Sosyal medyada büyük tepkilere neden olan görüntüler mahalle sakinleri tarafından kaydedilirken, çocukların yere düşen boş kovanları toplaması ve silahın tutukluluk yapması da dikkat çekti.

24.01.2024 - 11:46,
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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki bir düğünde gelin ve damat yakınları tarafından peş peşe silahlar patladı. Gelin ve damadın yakınları, çocukların olmasına aldırış etmeden silahları doldur boşalt yaparcasına arka arkaya ateşledi.O anlar sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.

ÇOCUKLARIN YANINDA SİLAHLARI DEFALARCA ATEŞLEDİLER

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Belkız Mahallesi'nde düzenlenen düğün töreninde yine silahlar konuştu. Düğün töreni nedeniyle bir araya gelen gelin ve damadın yakınları oyun oynadıkları esnada evlerin de bulunduğu meydanda eğlenmek istedi. İddiaya göre, gelin ve damadın yakınları çocukların yanında şarjörleri doldur boşalt yaparcasına silahlarını defalarca ateşledi. Çocuklar da o anlara tanıklık ederken, büyüklerin onların hayatını tehlikeye atması dikkat çekti.

BOŞ KOVANLARI TOPLADILAR

Sosyal medyada büyük tepkilere neden olan görüntüler mahalle sakinleri tarafından kaydedilirken, çocukların yere düşen boş kovanları toplaması ve silahın tutukluluk yapması da dikkat çekti.

Gaziantep\'te çatışma gibi düğün! Çocukların tepesinde silahlar patladı
Kaynak: İHA
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Şehitkamil, Gaziantep, Güvenlik, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te çatışma gibi düğün! Çocukların tepesinde silahlar patladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te çatışma gibi düğün! Çocukların tepesinde silahlar patladı - Son Dakika
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