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Gaziantep'te Hatalı Park Yapan 529 Araça 230 Bin 644 TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Gaziantep'te Hatalı Park Yapan 529 Araça 230 Bin 644 TL Cezai İşlem Uygulandı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, hatalı park eden araçlara yönelik denetim yaparak 529 araca 230 bin 644 TL cezai işlem uyguladı. Kentte benzer denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Gaziantep\'te Hatalı Park Yapan 529 Araça 230 Bin 644 TL Cezai İşlem Uygulandı
28.12.2023 - 15:23,
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Gaziantep'te polis ekipleri tarafından hatalı park yaptığı tespit edilen 529 araca 230 bin 644 TL cezai işlem uygulandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, hatalı park eden araçlara yönelik denetim yaptı. Denetim çerçevesinde kentte park edilmesi yasak olan bölgelere park yapan 529 araca işlem yapılarak 230 bin 644 TL cezai işlem uygulandı.

Kentte benzer denetimlerin devam edeceği öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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Gaziantep, Güvenlik, Ceza, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Hatalı Park Yapan 529 Araça 230 Bin 644 TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te Hatalı Park Yapan 529 Araça 230 Bin 644 TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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