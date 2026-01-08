Gaziantep'te halk sağlığını tehdit eden 600 kilo cips ele geçirildi - Son Dakika
Gaziantep'te halk sağlığını tehdit eden 600 kilo cips ele geçirildi

Gaziantep'te halk sağlığını tehdit eden 600 kilo cips ele geçirildi
08.01.2026 19:55  Güncelleme: 20:02
Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi zabıta ekipleri, merdiven altı bir işletmeye yönelik denetimlerde 600 kilogram hijyen kurallarına aykırı patates cipsine el koydu. İşletme hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi zabıta ekiplerinin merdiven altı bir işletmeye yönelik denetimlerinde hijyen kurallarının hiçe sayıldığı şok görüntüler ortaya çıktı, halk sağlığını tehdit eden 600 kilo cips ele geçirildi.

Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumak amacıyla ilçe genelinde gerçekleştirdiği denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Denetimler çerçevesinde Tarım Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin katılımıyla bir iş yerine baskın yapıldı. İş yerinde gerçekleştirilen denetim sonucunda halk sağlığını tehdit ettiği belirlenen 600 kilogram patates cipsine el konuldu. Ürünlerin, gerekli incelemelerin ardından imha edilmek üzere muhafaza altına alındığı bildirildi. Denetimler sırasında ürünlerin hijyen standartları ve mevzuata uygunluğu detaylı şekilde incelendi. Mevzuata aykırı durumların tespit edildiği işletme hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

"Denetimlerimiz aralıksız sürecek"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, denetimlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Şahinbey'de vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği için denetimlerimizi titizlikle sürdürüyoruz. Market, kasap, restoran, hangi işletme olursa olsun, kurallara uymayanlara gerekli işlemleri uygulamaya devam ediyoruz. Denetimlerimiz aralıksız sürecek" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Son Dakika 3-sayfa Gaziantep'te halk sağlığını tehdit eden 600 kilo cips ele geçirildi - Son Dakika

SON DAKİKA: Gaziantep'te halk sağlığını tehdit eden 600 kilo cips ele geçirildi - Son Dakika
