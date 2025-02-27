Sobadan sızan gaz 3 kardeşi hayattan kopardı - Son Dakika
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Sobadan sızan gaz 3 kardeşi hayattan kopardı

Sobadan sızan gaz 3 kardeşi hayattan kopardı

Gaziantep'de sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti. Kardeşlerin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

27.02.2025 09:36
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Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde yürek yakan bir olay yaşandı. İlçeye bağlı kırsal Çaybaşı Mahallesi'ndeki evlerinde Arif, Yusuf ve Fatih Güneş kardeşler sobadan sızan dumandan etkilendi.

3 KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Aile hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 3 kardeş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kentteki hastanelere sevk edildi. Arif, Yusuf ve Fatih, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Kardeşlerin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika 3.Sayfa Sobadan sızan gaz 3 kardeşi hayattan kopardı - Son Dakika

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