Sobadan sızan gaz 3 kardeşi hayattan kopardı

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Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde yürek yakan bir olay yaşandı. İlçeye bağlı kırsal Çaybaşı Mahallesi'ndeki evlerinde Arif, Yusuf ve Fatih Güneş kardeşler sobadan sızan dumandan etkilendi.

3 KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Aile hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 3 kardeş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kentteki hastanelere sevk edildi. Arif, Yusuf ve Fatih, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Kardeşlerin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.