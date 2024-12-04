Gaziantep'te Minibüs Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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Gaziantep'te Minibüs Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Gaziantep'te kontrolden çıkan minibüs şarampole uçtu, 1 ölü 3 yaralı. Soruşturma başlatıldı.

04.12.2024 22:05
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Kontrolden çıkan minibüs şarampole uçtu: 1 ölü, 3 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerine doğru Nurdağı- Türkoğlu karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, S.D. kontrolündeki 44 HL 980 plakalı minibüs, direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra savrularak yol kenarındaki şarampole uçtu. Minibüs hurdaya döndüğü kaza sonrası yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, kaza sırasında araçta bulunan Hediye Adıgüzel'in hayatını kaybettiğini belirlerken yaralanan 3 kişi ise ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Hayatını kaybeden yaşlı kadının cenazesi ise Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Minibüs Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika

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